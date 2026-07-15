Почти сто исков: создатели «Леди Баг и Супер-Кот» обратились в российские суды

Создатели мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» подали 94 иска в российские суды

Создатели мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» подали 94 иска за 12 дней в российские суды. Об этом сообщило РИА Новости.

Французская компания Miraculous Corp., которая и владеет правами на этот проект, обратилась в арбитражные суды нескольких российских регионов с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. В период с 19 по 30 июня 94 иска были поданы в суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы. По большинству обращений сумма компенсации не превышает нескольких десятков тысяч рублей. Однако самое крупное требование о взыскании составляет 30 миллионов рублей. Ответчиком выступает ООО «Лента». Соответчиками являются ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ».

Американская компания ZAG America ранее уже пыталась получить у них 60 миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав за использование изображений персонажей этого мультсериала. Но дело так и не было рассмотрено, так как выявили проблемы с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.

Известно также, что в апреле 2026 года в Роспатенте были зарегистрированы два торговых знака на имя Miraculous. Один из них на изображения Супер-Кота — персонажа в черном супергеройском костюме и маске. Второй словесный — ZAG Heroez Miraculous.

Под этими брендами компания и будет продавать на территории России мерч мультсериала: одежду, канцтовары, бижутерию и прочее.

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