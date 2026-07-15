В Роспотребнадзоре рассказали, как продлить жизнь с помощью вакцинации

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Всероссийская прививочная кампания стартует осенью.

Продлевает ли вакцинация жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Глава Роспотребнадзора Попова: своевременная вакцинация может продлить жизнь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что своевременная вакцинация может продлить жизнь. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации, могут продлить жизнь. Они делаются пожилым людям в том числе», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что ежегодно осенью в стране стартует Всероссийская вакцинная кампания, и прививку от гриппа особенно рекомендуется делать людям старшего возраста, чтобы сформировать защитный иммунитет перед эпидемическим сезоном.

Ранее, 10 июня, глава ведомства напоминала, что каждый житель России должен своевременно проходить вакцинацию от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи для обеспечения многолетнего иммунитета. Именно эти меры, по ее словам, позволяют удерживать уровень заболеваемости в стране на невысоком уровне по сравнению с другими государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые назвали вакцину от лишая способной снижать риск развития деменции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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