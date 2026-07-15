«Ты знаешь почему»: мужчина выгнал девушку из-за мерзкой находки в кофе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

После ее поступка доверие было подорвано.

Мужчина выгнал девушку из квартиры за плевок в его кофе

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Мужчина выгнал девушку из квартиры за плевок в его кофе

Мужчина решил расстаться со своей возлюбленной после того, как обнаружил в приготовленном ею утреннем кофе чужеродную биологическую субстанцию. Об этом рассказал пользователь платформы Reddit под псевдонимом Department_of_Dank.

Инцидент произошел на фоне затяжного кризиса в отношениях пары, который сопровождался ежедневными скандалами в течение нескольких последних месяцев.

Очередная ссора вспыхнула из-за установки системы видеонаблюдения в доме. Женщина расценила это как грубое вмешательство в личное пространство. Мужчина объяснил поступок желанием обеспечить собственную безопасность.

Спустившись утром на кухню, автор публикации заметил, что партнерша проявила инициативу и сделала для него напиток. Однако при ближайшем рассмотрении он увидел нечто подозрительное на поверхности жидкости.

Мужчина с отвращением предъявил своей девушке, что она плюнула ему в кружку.

«Если я это и сделала, то ты знаешь почему», — так, по словам автора, прокомментировала ситуацию девушка после того, как сначала пыталась все отрицать.

После этого признания молодой человек потребовал от сожительницы немедленно собрать вещи и покинуть его жилье. Несмотря на попытку примирения через несколько дней, когда девушка приготовила ужин, мужчина не смог заставить себя притронуться к еде.

Его преследовали навязчивые мысли о том, какие еще манипуляции она могла проделать с продуктами. В итоге, несмотря на просьбы экс-возлюбленной остаться в квартире до получения первой зарплаты на новом месте работы, автор истории решил не подвергать себя дальнейшему риску и окончательно разорвать связь.

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