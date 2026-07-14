«Не могу не лапать»: как зависимость мужа от секса разрушила 30-летний брак

Daily Mail: зависимость мужа от секса разрушила 30-летний брак

Британка рассказала о своем браке длиной в 30 лет с зависимым от секса мужчиной. Он превратил ее жизнь в испытание. Об этом сообщило Daily Mail.

Героиня истории поделилась, что ее супруг требовал интимной близости по несколько раз в день. Он игнорировал ее просьбы о покое, болезненное состояние и даже периоды после рождения троих детей.

Женщина призналась, что долгое время ошибочно винила себя в отсутствии энтузиазма, пока психолог не объяснил ей, что она фактически подвергается регулярному насилию.

Несмотря на осознание, пострадавшая оставалась в семье еще 20 лет, стремясь уберечь детей от последствий развода — в детстве она сама тяжело пережила расставание родителей.

Отношения с супругом начались в 1989 году и поначалу казались сказкой. Пылкий партнер не мог скрыть своего восхищения.

Однако со временем страсть сменилась пугающими требованиями. Мужчина настаивал на ролевых играх, съемках видео и даже предлагал жене вступить в связь с другим мужчиной в его присутствии.

Женщина отмечала, что муж полностью игнорировал любые несексуальные знаки внимания, такие как объятия или поцелуи при встрече.

«Ты не понимаешь, что мне это нужно, и я не могу просто обнимать тебя, не лапая при этом», — заявлял супруг в ответ на ее мольбы о нежности.

Героиня истории жила в постоянном страхе заснуть. Она регулярно просыпалась от того, что муж вступал с ней в контакт без ее согласия.

Ситуация достигла апогея в 2022 году, когда женщина обнаружила мужа в своей постели после того, как переехала в гостевую комнату.

Также выяснилось, что мужчина искал удовлетворения и на стороне, подписываясь на тысячи женщин в социальных сетях.

После серии консультаций, где терапевт подтвердил диагноз сексуальной зависимости, пара развелась.

Сейчас женщина проходит лечение, чтобы избавиться от травмы и страха засыпать. Она подчеркнула, что решилась на откровение ради будущего своих дочерей и сына. Женщина хочет, чтобы они знали: подобные деструктивные отношения не являются нормой и из них всегда можно найти выход.

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