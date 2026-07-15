Керчь полностью осталась без электроснабжения после атаки БПЛА

Объекты жизнеобеспечения переключены на резервные источники питания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Крымский город Керчь оказался полностью обесточен в результате ночного налета украинских дронов. Об этом проинформировал глава города Иван Кошель.
«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, критически важные объекты жизнеобеспечения переведены на резервные генераторы. К ликвидации последствий уже приступили все экстренные и коммунальные службы. Кошель призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.
Это уже не первый случай, когда удары ВСУ оставляют без света целые населенные пункты. 5 июля все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены из-за аналогичной атаки. Тогда губернатор региона Владимир Сальдо заверил, что специалисты приняли все необходимые меры, чтобы восстановить подачу электричества в жилые дома.
На следующий день, 6 июля, в результате атаки ВСУ без электричества остался Севастополь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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