Блуждал в лесу девять дней: на Сахалине спасли отправившегося на рыбалку мужчину

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Добровольцы помогали обследовать территорию.

Фото, видео: МЧС РОССИИ; 5-tv.ru

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На Сахалине спасли рыбака, который девять дней блуждал в лесу

На Сахалине спасатели МЧС России нашли мужчину, который с 6 июля не мог выбраться из леса вблизи села Пильво. Об этом МЧС Сахалинской области сообщило в своем канале мессенджера МАКС.

Все это время пенсионер, отправившийся на рыбалку, пытался самостоятельно найти дорогу, прорубая себе путь через лесной массив.

Для проведения поисковой операции в район выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Вместе с сотрудниками МВД, представителями рыбоохраны и родственниками пропавшего они проанализировали уже обследованные участки, после чего разделились на группы для продолжения поисков.

Обессиленного мужчину обнаружили на левом берегу реки Пилевка примерно в одном километре от места, где он оставил автомобиль. Найти пенсионера удалось Василию и Николаю — соседям пропавшего рыбака, которые присоединились к поискам в качестве добровольцев.

После обнаружения сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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