В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за провала грунта во дворе дома

Еще одну бессонную ночь провели сотни жителей Новосибирска, где сохраняется угроза обрушения многоэтажного жилого дома. Он оказался на краю огромного провала. Из-за аварии на сетях там образовалась воронка глубиной 15 метров. Более полумиллиона горожан остались без воды. Не найти ее и в местных магазинах.

Единственное, на что надеются жители — это скорейшее устранение аварии. Какие перспективы — узнала корреспондент «Известий» Ольга Огнева. Она работает на месте.

Масштабный обвал грунта произошел в Ленинском районе Новосибирска. Сегодня пошел второй день активных ремонтных работ, и прямо сейчас коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Тихий двор Новосибирска за считанные секунды превратился в зону бедствия. Это первые кадры с места происшествия. Грунт рухнул прямо у парковки, мгновенно проглотив дерево, и образовал огромную воронку глубиной 15 метров. И она продолжает расти, приближаясь к многоэтажке.

«На глазах обрушился забор, деревья, до дома осталось немножко. Люди, конечно, переживают», — сказала жительница Горского микрорайона Екатерина Соколова.

«На второй день яма стала еще больше, асфальт с забором ушел в яму, вниз. Десятый дом находится в критической ситуации», — сказал житель Горского микрорайона Ринат Фахрудинов.

Жители микрорайона Горский из окон наблюдали, как земля, что называется, уходит из-под ног. Провал грунта они называют «открывшимся порталом в коммунальный ад». Причиной аварии стало повреждение канализационного коллектора. Потоки сточных вод хлынули на улицы. Как итог — более 700 домов оказались без водоснабжения.

— Труба рухнула, вот эта труба, которая идет. Потому что просто так земля уйти не могла, она только в трубу могла уйти.

Из-за провала грунта в Новосибирске ввели режим повышенной готовности. В близлежащих магазинах ажиотаж: жители опустошили полки даже с минеральной водой, ведь запасов питьевой у многих нет.

Коммунальные службы продолжают работать на месте ЧП. Специалисты откачивают из котлована огромные объемы воды, монтируют укрепления, чтобы защитить дома.

Прямо сейчас мы можем видеть, как рабочие забивают сваи, чтобы зафиксировать периметр и остановить дальнейший обвал грунта.

Сейчас водоснабжение во многих домах восстановлено. Устранить все последствия местные власти обещают за три недели. Прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, почему коллектор пришел в аварийное состояние и можно ли было избежать коммунальной катастрофы.

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