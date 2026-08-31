Проверено веками: народные приметы подскажут, когда ждать первых заморозков

По поведению птиц, насекомых и направлению ветра наши предки определяли, наступит ли холод в сентябре или осень будет теплой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Северный ветер в конце августа сулит ранние холода в середине сентября
Ответить на вопрос, когда же придут первые заморозки, помогут народные приметы, проверенные веками. Об этом сообщает URA.RU.
Согласно наблюдениям, холодное утро на Успение, 28 августа, предвещает заморозки в первые две недели сентября, а дождь на Ореховый Спас, 29 августа, — похолодание уже в первую неделю осени.
Если 30 августа, в день Мирона Ветрогона, тепло и сухо — первая половина сентября будет такой же. Если же уже похолодало, заморозки стоит ждать сразу в начале сентября.
Важны и другие приметы: северный ветер в конце августа сулит ранние холода в середине сентября, восточный — заморозки к концу месяца, южный — теплую погоду, а западный — жаркое «бабье лето» и поздние холода.
Ранний отлет журавлей — к холодным ночам в сентябре. Много комаров — к морозной осени, а если пауки перестали плести паутину — жди холодов. Иней на растениях и густая роса по утрам — сигнал скорого похолодания. А если деревья долго стоят зелеными — осень будет затяжной и теплой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие выходные прогнозировалась повышенная геомагнитная активность, но серьезного шторма не произошло. По словам ученых, усиление, ожидавшееся на пятницу и субботу, полностью завершилось. Уровень магнитных бурь не был достигнут — все ограничилось умеренными возмущениями. Индекс активности уже более двух суток находится в «зеленой зоне».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 авг
- Метеорологический сюрприз: какой день в Москве станет самым жарким на этой неделе
- 31 авг
- Отсчет пошел: когда в России начнется осень
- 31 авг
- Ждем бабье лето? Каким будет сентябрь в Центральной России
- 31 авг
- Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября
- 31 авг
- Как одевать детей: метеоролог рассказал о погоде 1 сентября в Москве
- 30 авг
- Британский комик Питер Кей сорвал прогноз погоды в прямом эфире BBC
- 29 авг
- Без дождей? Какая погода ожидается в Москве на выходных
- 29 авг
- Осень вступает в права: Москву и область ожидает прохладная суббота с дождем
- 28 авг
- Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву на выходных
- 28 авг
- Лето уходит: когда в Москву придут первые заморозки
Читайте также
64%
Нашли ошибку?