Проверено веками: народные приметы подскажут, когда ждать первых заморозков

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

По поведению птиц, насекомых и направлению ветра наши предки определяли, наступит ли холод в сентябре или осень будет теплой.

Приметы конца августа: когда ждать первые заморозки — список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Северный ветер в конце августа сулит ранние холода в середине сентября

Ответить на вопрос, когда же придут первые заморозки, помогут народные приметы, проверенные веками. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно наблюдениям, холодное утро на Успение, 28 августа, предвещает заморозки в первые две недели сентября, а дождь на Ореховый Спас, 29 августа, — похолодание уже в первую неделю осени.

Если 30 августа, в день Мирона Ветрогона, тепло и сухо — первая половина сентября будет такой же. Если же уже похолодало, заморозки стоит ждать сразу в начале сентября.

Важны и другие приметы: северный ветер в конце августа сулит ранние холода в середине сентября, восточный — заморозки к концу месяца, южный — теплую погоду, а западный — жаркое «бабье лето» и поздние холода.

Ранний отлет журавлей — к холодным ночам в сентябре. Много комаров — к морозной осени, а если пауки перестали плести паутину — жди холодов. Иней на растениях и густая роса по утрам — сигнал скорого похолодания. А если деревья долго стоят зелеными — осень будет затяжной и теплой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие выходные прогнозировалась повышенная геомагнитная активность, но серьезного шторма не произошло. По словам ученых, усиление, ожидавшееся на пятницу и субботу, полностью завершилось. Уровень магнитных бурь не был достигнут — все ограничилось умеренными возмущениями. Индекс активности уже более двух суток находится в «зеленой зоне».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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