С сахаром или без? США в мае 2026 нарастили закупки российского чая

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Импорт подскочил в 22 раза по сравнению с апрелем.

США нарастили закупки чая из РФ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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США в мае 2026 нарастили закупки российского чая

Соединенные Штаты Америки в мае 2026 года увеличили импорт чая из России до максимального уровня за последние пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

По подсчетам аналитиков, объем закупок достиг 154 тысяч долларов — больше Вашингтон не тратил на российский чай с 2021 года, когда показатель составлял 180,4 тысячи долларов. Относительно апрельских цифр, которые едва дотягивали до 7,3 тысячи долларов, импорт взлетел более чем в 22 раза.

Впрочем, несмотря на столь резкий скачок, российский продукт пока занимает менее одного процента от общего объема американского чайного рынка. Пальму первенства здесь прочно удерживают Япония с поставками на 23 миллиона долларов, а также Индия и Аргентина, наторговавшие на 4,9 и 4,4 миллиона долларов соответственно.

Любопытно, что это не единственный российский товар, на который американцы неожиданно нарастили спрос. Накануне стало известно, что в мае США закупили рекордный с 2003 года объем сладких газированных напитков из РФ на сумму 491,5 тысячи долларов, увеличив импорт в 3,4 раза по сравнению с апрелем.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне стали заметно реже пить классический черный чай, отдавая предпочтение другим напиткам.

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