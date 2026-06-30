Россияне стали реже пить классический черный чай

Директор Востриков рассказал, почему чай стал менее популярным напитком

В России меняются потребительские привычки на рынке напитков. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в общении с НСН, снижение спроса на классические чай и кофе связано с перераспределением интереса внутри категорий и ростом популярности альтернативных напитков.

Согласно опубликованным данным, в январе–мае продажи черного чая сократились на 11%, травяного — на 10%, а зеленого — на 9%.

«Молодое поколение чаще отдает предпочтение специализированным сортам чая — пуэру, улуну, матче, фруктовым и травяным миксам. Растет популярность холодного чая в бутылках, но это уже не традиционный чай, а скорее освежающий напиток», — сказал Востриков.

Спрос на растворимый кофе снижается, тогда как зерновой, молотый и капсульный продолжают демонстрировать рост, хотя и более медленными темпами. По оценке Вострикова, развитие альтернативных напитков сможет компенсировать снижение интереса к традиционным позициям.

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