Россияне стали реже пить классический черный чай

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Алена Куликова
Алена Куликова 48 0

Спрос на обычный кофе также падает.

Спрос на классический чай снижается из-за альтернатив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Директор Востриков рассказал, почему чай стал менее популярным напитком

В России меняются потребительские привычки на рынке напитков. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в общении с НСН, снижение спроса на классические чай и кофе связано с перераспределением интереса внутри категорий и ростом популярности альтернативных напитков.

Согласно опубликованным данным, в январе–мае продажи черного чая сократились на 11%, травяного — на 10%, а зеленого — на 9%.

«Молодое поколение чаще отдает предпочтение специализированным сортам чая — пуэру, улуну, матче, фруктовым и травяным миксам. Растет популярность холодного чая в бутылках, но это уже не традиционный чай, а скорее освежающий напиток», — сказал Востриков.

Спрос на растворимый кофе снижается, тогда как зерновой, молотый и капсульный продолжают демонстрировать рост, хотя и более медленными темпами. По оценке Вострикова, развитие альтернативных напитков сможет компенсировать снижение интереса к традиционным позициям.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что категорически нельзя есть и пить натощак по утрам.

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