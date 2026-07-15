От ложных диагнозов до потери критического мышления: нейросети становятся опасным собеседником

Психолог Тращенкова: нейросети искажают эмоции и чувства людей

С 2023 по 2026 годы время, которое люди проводят в инструментах искусственного интеллекта (ИИ), выросло в восемь раз, отмечают западные аналитики. Так, например, по данным Института безопасности искусственного интеллекта (AISI), каждый третий взрослый житель Великобритании уже использует нейросети для эмоциональной поддержки или общения. Все чаще ИИ не только помогает выбрать нужные слова, но фактически берет на себя задачу психолога — работает с эмоциями пользователя, выражает его чувства и сглаживает негатив. О том, в чем минусы такого использования нейросетей, 5-tv.ru рассказала психолог Светлана Тращенкова.

Машинная погрешность: как ИИ искажает чувства и эмоции людей

Наличие инструмента, который достаточно развит, чтобы идентифицировать человеческие чувства и вербализировать их, «перевести» на понятный язык, само себе неплохо. Однако сейчас даже самые популярные и мощные нейросети все еще обладают высокой степенью погрешности, считает психолог.

«Минус в чем? В том, что в искусственном интеллекте, если мы говорим про вот эти три основные, которые сейчас у нас есть, а там очень высокая погрешность», — сказала Тращенкова.

Эксперт отметила, что на эту тему были проведены эксперименты — одни и те же психологические проблемы анализировал врач-человек и искусственный интеллект. Известен случай, когда нейросеть попыталась убедить пациента, что у него депрессия, которой на самом деле не было.

В этой погрешности кроется опасность — многим людям легко внушить то или иное душевное состояние. Если человеку сказать, что у него депрессия, то он начинает в это верить и действительно испытывать сопутствующие психические симптомы.

При анализе эмоций через нейросеть та может убедить человека, что он испытывает вовсе не то, что есть в действительности.

«Погрешность очень высокая, которая ставит неточные диагнозы, и это может привести к тому, что дети, люди-подростки начинают верить, что вот у меня депрессия, вот у меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности — Прим. ред.), вот у меня там аутистический спектр, там что-нибудь такое, и от этого меняется отношение к себе», — заключила психолог.

Социальная деградация: как привычка к ИИ-помощникам лишает детей самостоятельности

Другой значительный риск — перспективы деградации социальных навыков. По мнению Тращенковой, подросток или молодой человек должен в любом случае самостоятельно обрабатывать данные, а не искать готовый ответ. Увы, этого зачастую не происходит. В то же время, такой подход важен не только к нейросетям, а к любому источнику информации как таковому.

«С другой стороны, параграф учебника тоже не развивает их (детей и подростков — Прим. ред.) мысли и дает им готовую информацию. Здесь тоже дают им готовую информацию на их запрос. Поэтому здесь вопрос лишь в том, как к этой информации относиться и как ее самостоятельно обрабатывать», — подчеркнула эксперт

В роли «всезнающей машины» может выступать как нейросеть, так и мать, отец, учитель, духовный наставник и другие авторитетные взрослые.

Цифровой подхалим: как нейросети учатся говорить людям то, что те хотят услышать

Искусственный интеллект принципиально не отличается от простых поисковиков, которыми все пользовались до эпохи ИИ. Разница лишь в том, что нейросеть способна подстраиваться под настроение человека.

Эксперт привела пример из личного опыта. По словам Тращенковой, не так давно она прислала нейросети свою научную статью и попросила оценить ее, расписав ошибки и неточности, а также подсказать, какие фрагменты можно было бы написать иначе. В ответ та выдала отрицательный отзыв на 30 страниц, из-за чего эксперт поначалу разочаровалась в своей статье. А потом она попросила ИИ написать то же самое, но оценив плюсы, и тот выдал хвалебный обзор на 60 страниц. Нейросети дают человеку то, что он хочет услышать, зачастую игнорируя объективную истину.

«То есть многое зависит от того, как ты спрашиваешь», — подчеркнула Светлана.

Проблемы с коммуникацией: чем ИИ удобнее живого собеседника

Еще один актуальный вопрос — почему именно молодому поколению стало проще доверить свои переживания искусственному интеллекту, а не живому собеседнику напрямую.

«Ну, во-первых, они (молодежь — Прим. ред.) в целом гаджетозависимы. Я прямо даже не побоюсь этого слова», — бескомпромиссно резюмировала психолог.

По словам Тращенковой, взаимодействовать с машиной намного проще — не нужно делать никаких эмоциональных вложений и выстраивать коммуникацию. Ответ готов мгновенно, «здесь и сейчас». Это тоже важный поколенческий маркер, считает Тращенкова — молодым людям все нужно сразу, они не умеют ждать.

Доверчивое поколение: нейросети и отсутствие критического мышления

Засилье нейросетей и их поголовное непрофессиональное использование вскрыли более глубокую проблему молодого поколения — низкий общий уровень критического мышления. Искусственный интеллект, как и любой цифровой сервис, требует аналитического подхода. Увы, многие зумеры, а также некоторые миллениалы к этому неспособны, или ограниченно способны, что делает их уязвимыми, причем перед лицом не только ИИ, но и других цифровых угроз, например, интернет-мошенничества. Если человек верит машине на слово, он так же поверит дипфейк-аферисту, который звонит ему с поддельным голосом друга или родственника. Статистика преступлений с использованием нейросетевых технологий говорит сама за себя.

Как отмечали аналитики Forbes, в личной жизни ИИ используется для облегчения различных коммуникаций — сообщение романтическому партнеру, извинение, обсуждение личных границ, попытка объяснить обиду или подготовка к расставанию.

По словам Executive-коуча Ольги Кустовой-Кроломби, одна из главных иллюзий современной нейросетевой коммуникации — это представление о том, что корректно подобранные слова автоматически создают понимание и контакт. А это отнюдь не так.

Общение состоит не только из текста как такового — можно составить формально безупречный «месседж», но при этом не достичь близости. Нейросети мастерски работают с формой и структурой, могут сформулировать мысль, смягчить тон, сделать текст более убедительным. Но они не повышают уровень вовлеченности в разговор, а совсем наоборот. Человек интуитивно ощущает, что собеседника в диалоге нет — вместо него есть машина-посредник. И это подрывает доверие.

Ошибки как знак искренности: ИИ-культура породила недоверие к идеальному слогу

На фоне массового распространения нейросетей в межличностном общении многие люди начали интуитивно опасаться «бездушных» диалогов через ИИ. Это породило новую фобию. Люди больше не верят безупречно составленным сообщениям с выверенным, литературно изящным, стилистически и орфографически выверенным текстом. Все чаще в таком диалоге возникает подозрение — действительно ли собеседник пишет сам, или просто просит нейросеть подготовить ответ.

По мнению корреспондента, люди готовы внимательнее читать длинное письмо, если чувствуют, что автор сам писал каждую фразу. Дошло до того, что в переписке появилась культура намеренного искажения сообщений — небольшие ошибки начинают восприниматься как след живого общения.

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