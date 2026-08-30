Двое погибли, 12 ранены: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних.

Шуваев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Шуваев: при атаке ВСУ на Белгород погибли мужчина и подросток

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о последствиях ракетного удара по областному центру. По его словам, киевский режим нанес целенаправленный удар по коммерческому объекту в городе. В результате атаки погибли двое — мужчина и 16-летний подросток.

«К большому сожалению, в результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток», — написал Шуваев в мессенджере МАКС, подчеркнув, что власти окажут поддержку семьям жертв.

Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Одна девушка продолжит лечение амбулаторно.

Троих взрослых госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в городскую больницу № 2, один пострадавший - также в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории административного здания при атаке пострадал один мужчина.

В результате удара загорелись семь складских помещений, в одном из них обрушилась кровля. На месте работают пожарные, спасатели и специалисты других экстренных служб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Соответствующая публикация появилась в канале Следственного комитета (СК) РФ в мессенджере МАКС. Представители ведомства подчеркнули, что на местах происшествия сотрудники правоохранительных органов собирают доказательства преступлений киевского режима, устанавливают виды примененного вооружения и лиц, причастных к атаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде под удар ВСУ попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon. В пресс-службе маркетплейса заявили, что работники были эвакуированы. Но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

Накануне, как писал 5-tv.ru, при атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей, среди них двое подростков.

В селе Долгое ранения получили трое мужчин. В поселке Разумное дрон ударил по коммерческому объекту: ранены подростки 13 и 15 лет, а также мужчина. Еще один пострадавший госпитализирован после взрыва в частном доме в поселке Октябрьский. Повреждены автомобили и здания в нескольких населенных пунктах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
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