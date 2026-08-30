«Настоящие герои»: шахтеры нескольких поколений собрались на празднике в Кузбассе

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 37 0

В честь профессионального праздника в Ленинске-Кузнецком прошел концерт.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Колядин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

День шахтера отметили в Ленинске-Кузнецком праздничной программой

В Сквере трудовой доблести и воинской славы в Ленинске-Кузнецком прошло празднование Дня шахтера. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Для гостей организовали праздничную программу с песнями и танцами. Свой профессиональный путь вспомнили шахтеры, которые связали с угольной промышленностью многие годы жизни.

Так, посетивший мероприятие Вадим Готин рассказал, что для него этот праздник имеет особое значение: мужчина — шахтер уже в четвертом поколении. По его словам, все его родственники трудятся в шахте, поэтому профессия стала настоящей семейной традицией.

«Для нас это династия. Мы гордимся, что мы шахтеры», — подчеркнул мужчина.

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Павел Федяев также присутствовал на празднике. Он отметил, что профессиональный праздник с особыми чувствами отмечают не только в Ленинске-Кузнецком, но и по всему Кузбассу.

«День шахтера — один из самых главных праздников в нашем регионе. В каждой семье есть либо действующие шахтеры, либо ветераны… Шахтеры для нас — настоящие герои», — заявил Федяев.

Еще один участник торжества, шахтер Анатолий Чернов, рассказал о 35 годах работы в профессии. Особо он отметил отношения между коллегами и готовность помогать друг другу.

«Вы знаете, там какая-то дружба: совершенно с другого участка, если что-то надо помочь, они тебе помогут. Отношения очень прекрасные. Мне это очень нравилось», — поделился Чернов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Глава государства отметил вклад горняков в энергетическую безопасность и развитие страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

1:53
«Какой противный голос»: Анну Семенович раскритиковали за живое выступление
1:27
Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
0:59
Лавров заявил о стремлении НАТО сделать Арктику новым фронтом для сдерживания РФ
0:44
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода возросло до 16
0:20
Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах в результате новой атаки США
23:51
В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
Шестой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» против «Динамо» — кто первым выйдет из кризиса
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео