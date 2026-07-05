Сергей Собянин рассказал, какой будет школа будущего в Пресненском районе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

В учебном заведении смогут заниматься 675 человек.

Какой будет школа будущего в Пресненском районе

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Собянин: Школу будущего в Пресненском районе выполнят в футуристическом стиле

В центре столицы в Пресненском районе построят школу будущего. Здание будет выполнено в футуристическом стиле. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Современную школу на 675 учеников возведут на улице Климашкина. Оригинальный фасад выделит объект на фоне окружающей застройки. Экстерьер, как добавил градоначальник, будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла. Они создадут ритмичную структуру.

Ключевой акцент проекта — синий цвет. Он будет присутствовать как на фасаде, так и внутри здания. Входные группы сделают в похожем оттенке.

Сергей Собянин рассказал, что, проектируя школы будущего, основной приоритет — максимальная удобная организация пространства. В учебных заведениях предусмотрены разные зоны, включая кабинеты для экспериментов, концертный зал, комнату отдыха, а также медиатеку и многое другое. Эти пространства также появятся в школе в Пресненском районе.

Кроме того, там приведут в порядок территорию вокруг здания. В планах — сделать максимально комфортную зону для ребят, чтобы они могли отдыхать между занятиями. Основные работы по строительству школы в Пресненском районе завершат в следующем году, в 2027-м.

Ранее в Москве завершили реставрацию фасадов особняка купца Ивана Мазурина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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