Возвращение блудного принца: Гарри и Меган Маркл переезжают в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Британский принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми возвращаются на родину. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Sun.

Известно, что супруги, переехав из США в Соединенное Королевство, будут жить в частной резиденции за пределами Лондона. Там обосноваться они планируют до конца августа. По информации СМИ, их семилетний сын Арчи и пятилетняя дочь Лилибет уже были зачислены в местную школу, куда пойдут на занятия в сентябре.

Кроме того, BBC News сообщил о том, что король Великобритании Карл III не знал о планах сына и его семьи до середины августа. О том, что принц Гарри и Меган Маркл возвращаются, ему сообщили на прошлых выходных. Монарх воспринял новость положительно. Он рад, что появилась возможность чаще видеться с родственниками.

При этом ожидать, что герцог и герцогиня Сассекские вернутся к своим обязанностям членов королевской семьи, не стоит. В их официальном статусе после переезда на родину ничего не изменится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл не одобряет односторонние извинения своего супруга перед братом — принцем Уильямом. Она понимает желание мужа восстановить хорошие отношения с семьей, но Маркл категорически против того, чтобы он «бросался в ноги» наследнику престола.

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