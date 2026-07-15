«Вы вандалы»: Захарова об осквернении могил советских солдат в Нидерландах

Захарова: власти Нидерландов способствовали осквернению могил советских воинов

Европейские власти сделали все, чтобы превратить вандализм в их странах в норму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя осквернение могил советских воинов в Нидерландах.

Она отметила, что власти этого государства не только не предприняли достаточно усилий для предотвращения этого инцидента, но, напротив, сделали все, чтобы вандализм процветал.

В начале июля около 150 надгробий солдат в городе Лесден в мемориальном комплексе «Советское поле славы» были осквернены.

«По сути, они не то что сделали недостаточно, они всячески способствовали этому — они своим еэсовским сообществом сносили памятники и переписывали историю, приравнивали гитлеризм к советскому режиму. Они считали, что это приведет к ослаблению нашей страны. Они полагали, что переписывание истории, глумление над жертвами нацизма ударяет по нам. Но они нанесли себе удар тем, что у себя пестовали, взращивали и создавали условия для роста неонацизма. Так это вы вандалами стали, это ваши же вандалы! Это вы сделали все для того, чтобы превратить вандализм в норму», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что власти Нидерландов регулярно вмешиваются в дела других стран и постоянно критикуют Россию. При этом бездействуют, когда в соседних странах сносят памятники победителям «всемирного зла — нацизма».

Представитель ведомства заметила и то, что при желании виновные в осквернении надгробий могли быть найдены в кротчайшие сроки. Этому способствует и наличие большого количества камер слежения в современных городах Европы, и ее всеобщая цифровизация. Все это, по словам Захаровой, уже показало эффективность при расследовании взрыва в Монако.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оскверненные вандалами-русофобами надгробия воинов Красной армии на «Советском поле славы» начали восстанавливать. В одноименном фонде отметили, что готовы не только искать преступников, но и организовать защиту мемориального комплекса.

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