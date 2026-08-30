Путин направил приветствие участникам ВЭФ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за годы работы ВЭФ стал площадкой для открытого диалога представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. По словам Путина, на форуме обсуждаются стратегические направления развития Дальнего Востока и России, а также укрепляются связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Путин обратил внимание на девиз нынешнего форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Президент выразил уверенность, что участники мероприятия предложат решения для расширения возможностей бизнеса и повышения качества жизни граждан.

Кроме того, российский лидер отметил важность развития дальневосточных городов и сел. По его словам, идеи, прозвучавшие на форуме, должны получить практическое воплощение в перспективных проектах. Также Путин пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выступление Владимира Путина на ВЭФ будет сопровождаться важными заявлениями. Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков призвал следить за пленарным заседанием с участием российского лидера. По его словам, западным странам также стоит обратить внимание на предстоящее выступление.

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