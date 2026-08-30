Армия РФ начала подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Решение принято в ответ на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре страны.

ВС РФ готовят удары по объектам энергетики Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные начали подготовку массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что решение принято в ответ на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре России.

«В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины», — говорится в сообщении.

Также министерство привело статистику потерь украинской стороны с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, за этот период были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 223 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 670 зенитных ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили сразу три населенных пункта в Сумской области и ДНР. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Храповщиной в Сумской области. На этом направлении военные также нанесли поражение подразделениям ВСУ и теробороны.

Рубежное и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике освободили бойцы группировки войск «Центр». На данном участке поражены формирования ВСУ, морской пехоты и национальной гвардии Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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