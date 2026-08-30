Геомагнитные возмущения идут на спад: когда ждать спокойного неба

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 129 0

Сильные изменения магнитного поля наблюдались с полуночи до 03:00 30 августа.

Магнитная буря 30–31 августа 2026 года: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Магнитные бури

Геомагнитный шторм уровня G2 продлится на Земле до 31 августа

Геомагнитные возмущения, начавшиеся в ночь на 30 августа, должны полностью прекратиться к понедельнику. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН.

Наиболее сильные изменения магнитного поля наблюдались с полуночи до 03:00 30 августа — интенсивность возмущений достигала шести баллов. В течение воскресенья геомагнитная активность начала ослабевать. При этом вспышечная активность Солнца остается низкой.

Согласно прогнозу специалистов, 31 августа индекс Ap должен снизиться с 12 до пяти. Предварительно спокойная геомагнитная обстановка сохранится и 1 сентября.

Ученые при этом отмечают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться. Изменения возможны в зависимости от новых процессов, происходящих на Солнце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные вспышки на Солнце способны вызвать сбои в работе спутников и земных систем связи. Солнечная активность воздействует на Землю двумя путями: электромагнитное излучение достигает планеты примерно за восемь минут, а поток плазмы может идти от одного до трех суток. Наиболее уязвимыми оказываются спутники. Из-за нагрева верхних слоев атмосферы ее плотность увеличивается, что усиливает торможение аппаратов на низких орбитах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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