Съедобно ли? Необычную посылку из Таиланда обнаружили российские таможенники

В посылке из Таиланда в Воронеж таможенники обнаружили 185 жуков и скорпионов

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили в посылке жуков и скорпионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В посылке, следовавшей из Таиланда в Воронеж, находились 125 азиатских лесных скорпионов характерного черного цвета с крупными клешнями и 60 ярких переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками. О содержании отправления стало известно после того, как посылку пропустили через рентген-установки.

В декларации отправитель указал, что внутри находятся «сушеные съедобные насекомые», стоимость которых приблизительно равна 11,5 тысячи рублей. Однако необходимые для подобных грузов сопроводительные документы отсутствовали.

Каждое животное было упаковано отдельно: прикреплено к картонной подложке и запечатано в целлофан.

«Подкарантинный товар запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю», — уточнила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина.

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