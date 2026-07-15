Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти ушел из жизни в 44 года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Друг актера рассказал о предположительной причине его смерти.

Джош Гризетти умер в 44 года

Фото: © Getty Images/Daniel Zuchnik/Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер американский актер Джош Гризетти, знакомый зрителям по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». Об этом Daily Mail сообщил его близкий друг и коллега Роб Макклюр.

«Мне пока не под силу даже попытаться это понять. От всей души сочувствую его жене и семье, которым сейчас приходится принимать эту реальность», — поделился Макклюр, назвав случившееся катастрофической потерей.

По его словам, Гризетти покончил жизнь самоубийством.

За плечами 44-летнего артиста было более десятка кино- и телеработ. Российским поклонникам он запомнился по ролям в проектах «Хорошая борьба», «Тезки» и «Сестра Джеки».

Помимо съемок, Гризетти блистал на Бродвее и передавал опыт молодым талантам, преподавая сценическое мастерство в Калифорнийском государственном университете, Университете Лойолы в Мэримаунте и Колледже Фуллертона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Краснодарский Ван Дамм: хулиган получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора
14:24
Неизвестный выбросил боеприпас из окна дома в Москве: есть пострадавшие
14:20
«Теперь русы?» — Захарова отреагировала на идею переименовать Украину
14:17
Власти в Латвии могут полностью запретить русский язык в государственных СМИ
14:15
Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА
14:10
«Suki»: Вин Дизель шокировал русских фанатов подписью к фото с друзьями

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Горчичные семена: женщину задержали за попытку проклясть судью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео