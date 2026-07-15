Работникам Мурманского океанариума выплатили 3,1 млн рублей долгов по зарплате

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Сотрудники все равно продолжали ухаживать за морскими млекопитающими.

Долги по зарплате в океанариуме Мурманска

Фото: пресс-служба прокуратуры Мурманской области

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Работникам Мурманского океанариума выплатили долги по зарплате после вмешательства федерального омбудсмена Яны Лантратовой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Мурманского океанариума, в чьи обязанности входит ежедневная забота о морских млекопитающих, несколько месяцев не получали заработную плату», — написала Лантратова, подчеркнув, что люди не бросили питомцев даже в критический момент.

Средства перестали поступать после того, как у организации отозвали лицензию на шоу, а следом арестовали учредителя. Финансовая дыра стремительно росла, и общий долг перед персоналом превысил 3,3 миллиона рублей.

Уполномоченный по правам человека оперативно подключила к решению вопроса прокуратуру Мурманской области, региональное Минприроды и Гострудинспекцию.

В итоге на счета работников ушло 3 095 000 рублей, причем более полутора миллионов удалось взыскать через комиссию по трудовым спорам.

Лантратова пообещала, что будет сопровождать ситуацию до полного погашения оставшейся суммы, и поблагодарила надзорные органы за слаженную реакцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему зумеры чаще увольняются.

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