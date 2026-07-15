«Тема животрепещущая»: Гуров про признание Толкалиной в том, что ее изнасиловали

Гуров: признание Толкалиной в том, что ее изнасиловали, убережет других девушек

Актрисе Любови Толкалиной нет смысла поднимать тему изнасилования ради хайпа. Об этом заявил певец Илья Гуров корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Зловещие мертвецы. Пекло».

В одном из последних интервью Толкалина призналась, что в юности, еще до поступления в университет, ее изнасиловал педагог по актерскому мастерству в модельном агентстве. Имя преступника артистка не озвучила, но уточнила, что он принадлежит известному режиссерскому клану.

Гуров уверен, что актриса рассказала о случившемся спустя столько лет не ради того, чтобы разжечь скандал и привлечь внимание общественности к своему имени.

«А смысл ей хайпить, если у нее и так все хорошо? У нее берут крупные издания интервью, у нее гастроли, спектакли, роли и светская жизнь. Напоминать о себе нужно тогда такими скандалами, когда у тебя все плохо. А Любовь, она признанная секс-символ, одна из красивых актрис нашего кинематографа всегда была, есть и будет, у нее большая база поклонников. Я считаю, что если и напоминать, то уж не на таком скандале. Тема острая, тема животрепещущая, которая касается каждого», — заметил музыкант.

Также исполнитель уверен, что признание Толкалиной способно уберечь других представительниц прекрасного пола от совершения ошибок.

«На примере Любы, я считаю, что она правильно делает, что говорит. Потому что тем самым она может уберечь от необдуманных ошибок, от необдуманных действий молоденьких девочек, которые сейчас думают: „А если я дам свою молодость, красоту и какие-то сексуальные истории человеку старше и пойду у него на поводу, то у меня все будет хорошо“. Не будет ничего хорошо. Дав один раз, ты покажешь, что тобой можно пользоваться и тобой можно манипулировать», — заверил Гуров.

Он уточнил, что такое, к сожалению, происходит не только в шоу-бизнесе, а во всех сферах. И нужно уметь отстаивать свои права, а не замалчивать подобное.

Артист подчеркнул, что никто не имеет право так обращаться с другими людьми, особенно с теми, кто слабее. Некоторым, особенно мужчинам в нетрезвом состоянии, по словам Гурова, кажется, что они властители мира, у которых много привилегий. Но это не так. Никто не может посягать на права и свободы другого человека.

Более того, девушки могут одеваться так, как хотят. И это, уточнил певец, не является провокацией или призывом с их стороны. Это лишь желание чувствовать себя красивой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению Ильи Гурова, люди не могут врать про свое здоровье или здоровье своих близких. И если блогер Лерчек паразитирует на своем онкологическом заболевании, то она обязательно попадет в ад.

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