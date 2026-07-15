Литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Корреспондент собирал деньги для ВСУ.

За что приговорили журналиста из Литвы

Фото: X/Eldoradas Butrimas

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Журналиста Бутримаса* из Литвы заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналиста литовского национального радио и телевидения Элдорадаса Бутримаса* к 20 годам лишения свободы по трем статьям, сообщили в Следственном комитете России.

Корреспондента признали виновным в финансировании терроризма, материальном обеспечении наемников и незаконном пересечении границы РФ. Кроме того, Бутримас организовывал сборы на транспорт для подразделений ВСУ.

Суд установил, что в 2024 году Бутримас собирал в соцсетях деньги на автомобили для граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса* и Раймондаса Урвикиса*, воевавших в составе ВСУ. Его сообщник Валдас Барткевичюс* приобрел и передал наемникам две машины. Его подельника ранее заочно приговорили к 23 годам. Самого журналиста теперь объявили в международный розыск.

Журналиста признали виновным по части 1 статье 359, части 1.1 статье 205.1, части 3 статьи 322 УК РФ (иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительницу Мариуполя осудили на 13 лет лишения свободы за передачу разведданных украинской военной разведке. Верховный суд ДНР признал фигурантку виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.

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