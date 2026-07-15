Николаю Фоменко грозит наказание за уклонение от административного наказания

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Дело рассмотрят 30 июля.

Николаю Фоменко грозит наказание за неуплату штрафа

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Заслуженный артист России Николай Фоменко стал фигурантом дела о неисполнении административного наказания в установленный срок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское Москвы 30 июля 2026 года рассмотрит дело в отношении Фоменко по статье о неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении сроков исполнения административного наказания, однако о каком именно правонарушении идет речь, в суде не уточнили.

Согласно статье 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафа в установленный срок предусмотрено взыскание в двукратном размере суммы задолженности, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила от дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по решению суда. Мизулина отметила, что все средства перечислены в Общероссийский народный фронт на поддержку участников специальной военной операции. Судебные разбирательства начались после того, как в августе 2024 года Лебедев в интервью подверг критике деятельность Мизулиной.

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