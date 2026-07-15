KT: мужчины выращивали марихуану в подземном бункере на государственные субсидии

Двое 30-летних мужчин обвиняются в присвоении около миллиарда вон (около 51,5 миллиона рублей) бюджетных средств, которые были потрачены на создание подпольной плантации марихуаны под теплицей. Об этом сообщила The Korea Times.

Межведомственная группа по борьбе с наркопреступностью Южной Кореи предъявила подозреваемым дополнительные обвинения в мошенничестве. Один из фигурантов дела сейчас находится под стражей. Ранее на них уже завели дело об изготовлении наркотических средств.

Следствие установило, что злоумышленники воспользовались программой государственной поддержки молодых фермеров. Для получения субсидий они сфальсифицировали данные о месте проживания и предоставили фиктивные планы развития хозяйства.

В период с июля по октябрь 2023 года фигуранты получили льготные кредиты на сумму 950 миллионов вон в государственном банке NongHyup. Кроме того, с 2024 по 2026 год им было выплачено свыше 43 миллионов вон в виде грантов, а также предоставлены льготы на оплату электроэнергии.

На полученные от государства деньги мужчины построили теплицу и оборудовали под ней скрытый бункер. Чтобы не привлекать внимания, на поверхности они выращивали базилик.

В это время под землей функционировала высокотехнологичная лаборатория. Правоохранители обнаружили на объекте 134 куста марихуаны, а позже добавили в дело эпизод о культивации еще 22 растений.

Представители следственной группы отметили, что преступление стало возможным из-за несовершенства системы отбора участников госпрограммы. Проект опирается на формальные планы до начала реальной работы и страдает от отсутствия надлежащего контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.