В Париже задержали более 140 человек после поражения сборной Франции на ЧМ

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Алена Куликова
Алена Куликова 45 0

Беспорядки, вызванные разочарованием болельщиков, произошли сразу в нескольких районах города и прилегающих муниципалитетах.

Почему во Франции задержали свыше 140 человек

Фото: Reuters/Abdul Saboor

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Поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу завершилось массовыми беспорядками. В Париже и ближайших пригородах сотрудники полиции задержали 141 человека после инцидентов, вспыхнувших на фоне матча, сообщили BFMTV.

Футболисты из Франции уступили сборной Испании со счетом 0:2, лишившись шансов побороться за титул чемпионов мира. Неудачное выступление национальной команды вызвало бурную реакцию части фанатов. По данным телеканала, беспорядки произошли сразу в нескольких районах столицы и прилегающих муниципалитетах.

Дополнительным фактором напряженности стало празднование 14 июля — одного из главных государственных праздников Франции — Дня взятия Бастилии. На фоне массовых гуляний полиция усилила меры безопасности, но полностью избежать столкновений и нарушений общественного порядка не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что капитан сборной Франции Килиан Мбаппе назвал причины поражения Франции в полуфинале чемпионата мира против Испании.

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