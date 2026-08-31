Охотников на Алтае обвинили в желании заработать на отстреле опасных медведей

Грандиозный скандал разгорается на Алтае. Охотников, которые спасают отдаленные села от нашествия бурых медведей, обвинили в попытке обогатиться на убитых животных. Активисты обратились в Следственный комитет и требуют провести проверку. В защиту выступили местные жители. Они помнят шокирующий случай, когда хищник забрался в палатку и растерзал туристку. Случаи нападения медведей сегодня фиксируют во многих регионах Сибири и на Дальнем Востоке. Почему такое соседство стало настоящей угрозой, выяснил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Бурятия: автор видео гонит медвежонка по дороге. О том, что его мать где-то поблизости, говорят следы от лап, найденные у детского сада.

Такие видео только за последние сутки сняли в нескольких регионах. Вот убегающий медведь в Свердловской области, а здесь прогуливается по трассе в — Томской.

В поисках еды хищники выходят в населенные пункты. Нужно набирать запасы жира перед спячкой. И чем ближе холода, тем активнее они становятся.

Для жителей Сахалина встретить медведя на своем участке уже обычное дело. На острове их больше четырех тысяч.

Это последствия вторжения медведя. Он влез в дом через окно и устроил там погром.

«Вот он спокойно сидит ест», — недоумевает очевидец.

А это Кемеровская область — здесь хищник зашел на участок за боярышником. На кадрах из Новокузнецка, снятых на камеру видеонаблюдения, взрослый медведь спокойно бродит прямо по двору. Местные попросту боятся выходить из собственных домов. Не без причины: хищник напал на женщину в одном из СНТ, она в больнице с травмой руки. Стало известно, что, вероятно, того самого медведя застрелил сотрудник полиции.

В Красноярском крае медведи тоже терроризируют далеко не один поселок.

«Делает он совершенно, что хочет. Видит цель, не видит преград. Все, что на его пути, он ломает, все заборы. У нас были подавлены куры, и также у соседа были убиты глухари. Мы реально не спим уже больше месяца, постоянно эти собаки, постоянно на нервах», — поделилась местная жительница.

«Три дня он жил, мы звонили в полицию, сообщали. Полиция приезжала, предупреждали, чтобы мы не выходили. Медведь, как бы мы думали, что он здесь один. Но оказалось два», — рассказала жительница поселка Малиновка в Красноярском крае Ольга Князева.

Случаи нападения медведей на людей фиксируются все чаще. По данным Минприроды, в России сейчас почти 308 тысяч особей. За последние 36 лет их популяция выросла больше, чем в два раза. Ситуация обострилась настолько, что в некоторых регионах разрешили усилить отстрел.

«Это так называемая засидка — укрытия на деревьях, где охотник может провести несколько часов в ожидании своей добычи. Вот так он здесь располагается, и когда хищник появляется на линии огня, главное — не промахнуться», — комментирует корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

На этих кадрах охотники на Алтае демонстрируют результат своей работы. После того, как медведь загрыз там туристку, они истребили 30 хищников. Отстрел — единственный способ предотвратить новые трагедии. Но в то же время ответный удар последовал по самим стрелкам — зоозащитники пожаловались на них в Следственный комитет. Поводом стала якобы попытка заработать на этом.

«Есть ли на все это разрешение и насколько возможно вообще обращение с огнестрельным оружием? А также изъятие у медведей дериватов, то есть при регулировании численности охотники обсуждают, как они реализуют дериваты и купят себе новую оптику», — пояснил суть претензий руководитель фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.

По информации зоозащитников, охотники отрубают медведям лапы и головы, изымают ценную желчь — на продажу на черном рынке. За целого медведя якобы можно заработать до 800 тысяч рублей. Однако опытные охотоведы утверждают, что все-таки игра с медведем точно не стоит свеч.

«Конкретно по медведям — это зачастую все-таки трофейная охота, и продукция охоты медведя не считается прямо очень хорошей добычей», — сообщил автор блога про охоту Александр Проценко.

Решение регулировать популяции принимают на уровне местных властей. Получить лицензию на охоту на медведя — крайне непростая задача. Просто так убить хищника нельзя, даже в целях самозащиты.

«Жизнь человека для закона, конечно, приоритетна. Скорее, проблема — практически после того, как человек спасся, ему приходится доказывать, что медведь действительно создавал непосредственную угрозу», — уточнил юрист Иван Сосин.

И с приходом осени таких угроз в регионах без регулирования численности, вероятно, станет только больше.

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