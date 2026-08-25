Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Сентябрь возвращает нас из летнего режима к более собранному ритму жизни. Начинается новый деловой сезон, становится больше встреч, рабочих задач, переговоров и планов на последние месяцы года. Поэтому и маникюр в сентябре можно выбирать не только под осенний гардероб, но и под те задачи, которые сейчас выходят на первый план.

Какие даты сентября 2026 года подходят для экспериментов с ногтями и ухода за ними — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.

Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.

В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия.

Именно по этому так важен лунный календарь.

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Лунный цикл месяца хорошо делится на несколько разных периодов.

До 11 сентября Луна убывает — это время больше подходит для ухода, восстановления ногтей, коррекции формы и завершения того, что было начато раньше.

Луна убывает — это время больше подходит для ухода, восстановления ногтей, коррекции формы и завершения того, что было начато раньше. Новолуние наступит 11 сентября . После него Луна начнет расти, и откроется основное окно месяца для нового маникюра, смены дизайна и работы с намерениями.

. После него Луна начнет расти, и откроется основное окно месяца для нового маникюра, смены дизайна и работы с намерениями. Полнолуние произойдет 26 сентября, после чего снова начнется период убывающей Луны.

Начинаем осень спокойно: гороскоп маникюра на 1–3 сентября

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Первые дни сентября считаются удачными, несмотря на убывающую Луну. Поэтому они хорошо подходят тем, кому не хочется начинать осень с ярких экспериментов, но уже пора привести руки в порядок после отпускного сезона.

Можно обновить форму ногтей, сделать укрепление, аккуратно заменить покрытие. В палитре хорошо будут смотреться сложные природные оттенки: шалфейный, серо-зеленый, молочный, теплый бежевый, приглушенный хаки.

Если в начале осени хочется больше устойчивости в финансовых вопросах, 2 сентября можно сделать первым «денежным» днем месяца. Необязательно выбирать ярко-зеленый: интереснее будет глубокий шалфейный или оттенок эвкалипта с небольшой металлической деталью.

Ногтям нужен отдых: гороскоп маникюра на 6–7 сентября

Эти даты относятся к менее благоприятным, поэтому сложное наращивание, кардинальную смену длины, непривычную форму и экспериментальное покрытие лучше перенести.

Зато это прекрасный повод устроить рукам небольшую передышку: уход за кутикулой, питательная маска, масло, укрепляющее прозрачное покрытие. Иногда лучший маникюр — тот, после которого ногти просто выглядят здоровыми.

Новолуние: 11 сентября

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

11 сентября начинается новый лунный цикл. Сам день новолуния лучше не выбирать для импульсивных экспериментов с внешностью.

Если хочется новый дизайн, можно использовать этот день иначе: выбрать форму, сохранить понравившиеся варианты, определиться с цветом и подумать, какое настроение хочется создать на ближайшие несколько недель.

А записываться к мастеру лучше после новолуния, когда Луна начнет расти.

Первый сильный день нового цикла: 12 сентября

12 сентября — одна из удачных дат для обновления маникюра, особенно если сентябрь начинается для вас с новых рабочих задач.

Хорошо подойдет аккуратный, собранный дизайн: молочный, кремовый, оттенок кофе с молоком, тонкий френч или минималистичная геометрия. Такой маникюр уместен перед собеседованием, важной встречей, началом нового проекта или возвращением к активной работе после лета.

Добавляем немного романтики: 13 сентября

После делового 12 сентября настроение меняется. 13 число можно оставить для более мягкого и женственного маникюра, особенно если впереди свидание, знакомство или приятная встреча. Хорошо будут смотреться персиковый, теплый нюд, чайная роза, полупрозрачное молочное покрытие.

Необязательно добавлять сложный дизайн: иногда именно аккуратная форма и красивый оттенок производят гораздо большее впечатление.

Время стать заметнее: 17–18 сентября

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Середина месяца подходит тем, кому нужен более выразительный образ.

17 сентября особенно интересен для знакомств, светских мероприятий и ситуаций, где важно первое впечатление. Можно использовать пыльную розу, жемчужные покрытия, мягкое сияние или тонкий металлический акцент.

18 сентября настроение становится более насыщенным. Здесь уже уместны ягодные оттенки, сложный бордовый, дымчатая слива, контрастная деталь на одном или двух ногтях.

Эти даты хорошо использовать и для съемок, публичных выступлений, презентаций или обновления визуального образа.

Сильное финансовое окно: 19–20 сентября

Одни из наиболее интересных дней сентября для денежной и деловой темы — 19 и 20 сентября.

И здесь не обязательно снова возвращаться к классическому зеленому. Для начала осени прекрасно работают оттенки нефрита, темной бирюзы, холодного шоколада, бронзы, а также глубокие природные цвета с металлическими деталями.

Если впереди обсуждение денег, новый контракт, запуск проекта, переговоры о стоимости своей работы или финансовое планирование, маникюр можно сделать частью образа, который помогает чувствовать себя более собранно и уверенно.

Карьера, публичность и новые проекты: 21–23 сентября

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Этот период особенно интересен для работы и проявленности.

Если впереди переговоры или официальная встреча, выбирайте лаконичную форму и спокойную палитру: кремовый, тауп, серо-бежевый, молочный, приглушенный коричневый. А если задача противоположная — привлечь внимание на съемке, презентации или мероприятии, можно добавить хромированный элемент, необычную геометрию или более заметную фактуру.

23 сентября особенно хорошо подходит для сочетания этих двух задач: маникюр может оставаться достаточно сдержанным, но иметь одну необычную деталь, которая делает весь образ интереснее.

Один из лучших дней месяца: 24 сентября

24 сентября стоит отдельно отметить в календаре. Это сильная дата для деловых вопросов, финансовых задач и тех ситуаций, где хочется произвести впечатление человека, который знает, чего хочет.

В дизайне хорошо работает элегантность без перегрузки: темный шоколад, глубокий тауп, молочный оттенок, бронзовый металлик или тонкая графическая деталь.

Если в сентябре хочется выбрать одну универсальную дату для маникюра перед важным событием, 24 число — один из лучших вариантов.

Полнолуние: 26 сентября

26 сентября наступит полнолуние. В этот день лучше не принимать решение о радикальной смене длины или формы ногтей под влиянием настроения.

Если хочется сходить к мастеру, можно ограничиться привычным дизайном или уходовой процедурой. А эксперимент, который сложно быстро исправить, оставить на другой день.

День для личной жизни: 27 сентября

После насыщенной деловой части месяца 27 сентября можно немного переключиться.

Это хорошая дата для свиданий, романтических встреч и более мягкого образа. Здесь прекрасно смотрятся приглушенный коралл, пыльный персик, молочный с теплым подтоном, нежный ягодный нюд.

Если маникюр делается к конкретному событию, лучше выбрать тот оттенок, в котором вы сами чувствуете себя особенно привлекательной, а не пытаться буквально следовать символике цвета.

Конец сентября: возвращаемся к уходу

После полнолуния Луна начинает убывать, поэтому последние дни сентября уже не требуют большого количества экспериментов.

Можно корректировать форму, снимать старое покрытие, заниматься укреплением ногтей и кутикулой. Осенью особенно полезно постепенно добавлять более питательные масла и кремы для рук — впереди холод, ветер и отопительный сезон.

Лучшие даты сентября для маникюра для разных целей

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Для финансов и деловых вопросов особенно интересны 2, 19–20 и 24 сентября. В палитре можно использовать шалфейный, нефритовый, темную бирюзу, шоколад, бронзу и другие сложные природные оттенки.

Для любви, знакомств и свиданий стоит обратить внимание на 13, 17 и 27 сентября. Подойдут чайная роза, персиковый, теплый нюд, жемчужный и приглушенные ягодные оттенки.

Для карьеры, переговоров и важных решений выделяем 12, 21–24 сентября. Здесь лучше работает лаконичный дизайн: молочный, кремовый, тауп, кофе с молоком, спокойная геометрия.

Для творчества, съемок и публичности особенно интересны 17–18 и 21–23 сентября. Можно использовать хром, необычные текстуры, графику и более заметные акценты.

Самые универсальные даты месяца — 12, 17–20 и 24 сентября.

А 6–7 сентября, новолуние 11 сентября и полнолуние 26 сентября лучше оставить для более спокойного ухода без кардинальных экспериментов.

Сентябрьский маникюр может быть очень разным: в начале месяца более спокойным и природным, к середине — женственным и выразительным, а ближе к последней декаде — собранным и статусным. И это, пожалуй, самое интересное в осенней палитре: она позволяет постепенно менять настроение, не меняя себя целиком.