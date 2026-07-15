Бывший директор Большого театра кукол Калинин умер на 70-м году жизни

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Под его руководством театр пережил масштабное обновление и открыл новую страницу своей истории.

Умер бывший директор Большого театра кукол Калинин

Фото: пресс-служба Большого театра

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В возрасте 69 лет умер экс-директор Большого театра кукол Александр Калинин

Бывший директор Большого театра кукол Санкт-Петербурга Александр Калинин скончался в возрасте 69 лет. О смерти Калинина сообщила пресс-служба театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Александр Аркадьевич Калинин. <…> Помним, скорбим и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении Большого театра кукол.

Причины смерти, а также дата и место похорон не уточняются.

Калинин начал работать в Большом театре кукол в 1993 году, а с 2001 по 2021 год занимал должность директора учреждения. В театре отметили, что при его участии была пересмотрена репертуарная политика. В 2006 году по инициативе Калинина главным режиссером стал Руслан Кудашов, после чего театр начал развивать постановки не только для детей, но и для взрослой аудитории.

Во время руководства Калинина в театре прошел капитальный ремонт, а сцена получила современное световое и звуковое оборудование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британо-американская актриса Антуанетта Бауэр умерла в возрасте 93 лет. По данным издания Hollywood Reporter, артистка скончалась 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе. Бауэр получила известность благодаря работе на телевидении в 1960–1980-х годах. Среди ее наиболее заметных ролей — Сильвия в эпизоде второго сезона научно-фантастического сериала «Звездный путь», а также участие в проектах «Сумеречная зона» и «Выпускной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Бывший директор Большого театра кукол Калинин умер на 70-м году жизни

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