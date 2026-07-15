Феномен Вани Дмитриенко: Емельянов о возрасте для старта в шоу-бизнесе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 20 0

Далеко не все артисты, грезящие о сцене, получают популярность в юности и могут ее удержать. От чего это зависит?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Роман Емельянов: Ваня Дмитриенко стартанул еще со школьной скамьи

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов рассказал, в каком возрасте артистам лучше начинать профессиональный путь в шоу-бизнесе. По его словам, ранний старт не всегда становится гарантией долгой карьеры — многое зависит от способности исполнителя развиваться и меняться. Об этом Роман Емельянов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Продюсер сравнил начало музыкальной карьеры с большим спортом и отметил, что в подростковом возрасте личность и вокальные данные артиста еще продолжают формироваться.

«В 13 лет, наверное, еще рановато стартовать по-большому, в хорошем смысле этого слова. Вокальный инструмент не сформировался, личность еще не сформировалась. Это некий переходный растущий материал», — заявил Емельянов.

При этом продюсер подчеркнул, что в истории музыки есть примеры исполнителей, которые становились популярными в юном возрасте благодаря одному большому хиту. Однако далеко не всем удается сохранить успех, если дальше не происходит творческого роста.

По словам Емельянова, важнее всего для артиста — способность развиваться, создавать новый материал и искать свое звучание. В качестве примера он привел певца Ваню Дмитриенко, который начал свой путь еще в школьные годы.

«Хороший пример Вани Дмитриенко в этом плане. Человек еще со школьной скамьи стартанул, начал расти. Но смотрите, прошло года два — и как сильно отличается его музыка от той, которую он делал в самом начале», — отметил генеральный продюсер «Нового Радио».

Емельянов добавил, что универсального возраста для начала карьеры не существует. Если у молодого исполнителя есть талант и способность создавать сильный материал, начать путь можно даже в очень юном возрасте.

«Если у вас есть такая сила писать столько репертуара интересного, прикольного, то можно и в десять начинать, почему нет?» — заключил он.

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