Трутнев: европейцы проявили большой интерес к ВЭФ–2026

Западные страны не игнорируют крупнейшее деловое событие Дальнего Востока, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Делегаты из государств Европы принимают активное участие в работе XI Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину рассказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на полях форума.

Он подчеркнул, что иностранным гостям крайне интересно происходящее на площадках форума, и российская сторона готова к конструктивному взаимодействию.

«Они все здесь. Вот у нас в прошлом году — я считаю, что он был „урожайным“ — было 75 стран. В этом году 80. Я, наверное, затруднюсь назвать крупную страну, которой нет на этом форуме. Им интересно. Сказать честно, интересно и нам. Мы ни от кого не отворачиваемся, мы готовы продолжать работать вместе», — отметил Трутнев.

Помимо международной повестки, на полях форума обсуждаются важные внутренние реформы для ускорения развития региона. По словам Трутнева, речь идет и о поддержке компаний, которые находятся на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что в скором времени будет доложено о Единой территории опережающего развития. Он указал, что это принципиально «новая оболочка, которая создает возможности для развития всех регионов не выборочно, а площадным способом».

Как ранее писал 5-tv.ru, одиннадцатый по счету ВЭФ стартовал во Владивостоке 1 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета и продлится четыре дня.

Ожидается, что по итогам мероприятий объем заключенных контрактов может достичь рекордных показателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.