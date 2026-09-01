Чекунков: проект Трансарктического коридора будет реализован

Чекунков: Россию и Китай соединит высокоскоростная железная дорога

Россию и Китай свяжет высокоскоростная железная дорога. Об этом заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) является сейчас одним из важных направлений работы.

«Это глобальный проект, который рано или поздно будет реализован. Но, конечно, требует серьезных расчетов, требует серьезной готовности обеих сторон», — отметил министр.

Он подчеркнул, что речь идет о переформатировании маршрутов между Азией и Европой.

«Такие проекты, на самом деле, в перспективе они будут неизменно связаны с ТТК, потому что эта тема не просто от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Шанхая, это тема от Атлантики до Тихого океана», — пояснил Чекунков.

По его словам, уже к концу года президенту РФ представят комплексный план развития Трансарктического коридора. Это первый этап, который объединит морские, речные, автомобильные и железные дороги, а также порты. В перспективе проект будет расширяться.

Что касается высокоскоростной магистрали между Россией и Китаем, министр назвал Дальний Восток самым логичным местом для ее появления.

«Я верю, что Россию и Китай свяжет высокоскоростная железная дорога. И, конечно, самое логичное место для появления такого проекта — это наш Дальний Восток, Владивосток-Хабаровск», — заключил он.

На острове Русском во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум, деловая программа которого включает более сотни сессий и продлится до 4 сентября. Участниками станут свыше пяти тысяч человек из порядка 80 стран, включая Индию, Китай, Монголию и другие государства АСЕАН, для которых организуют круглые столы и панельные дискуссии.

Главная тема ВЭФ-2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей», организатором выступает фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ. Как отметил советник президента Антон Кобяков, на форум съезжаются гости из государств с разными экономическими моделями и подходами к развитию, что создает условия для открытого диалога по вопросам инвестиций, торговли, технологий и логистики.

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