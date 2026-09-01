Чекунков: проект Трансарктического коридора будет реализован

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 33 0

Глава Минвостокразвития рассказал о планах построить высокоскоростную железную дорогу между Россией и Китаем.

Фото, видео: Манзюк Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чекунков: Россию и Китай соединит высокоскоростная железная дорога

Россию и Китай свяжет высокоскоростная железная дорога. Об этом заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) является сейчас одним из важных направлений работы.

«Это глобальный проект, который рано или поздно будет реализован. Но, конечно, требует серьезных расчетов, требует серьезной готовности обеих сторон», — отметил министр.

Он подчеркнул, что речь идет о переформатировании маршрутов между Азией и Европой.

«Такие проекты, на самом деле, в перспективе они будут неизменно связаны с ТТК, потому что эта тема не просто от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Шанхая, это тема от Атлантики до Тихого океана», — пояснил Чекунков.

По его словам, уже к концу года президенту РФ представят комплексный план развития Трансарктического коридора. Это первый этап, который объединит морские, речные, автомобильные и железные дороги, а также порты. В перспективе проект будет расширяться.

Что касается высокоскоростной магистрали между Россией и Китаем, министр назвал Дальний Восток самым логичным местом для ее появления.

«Я верю, что Россию и Китай свяжет высокоскоростная железная дорога. И, конечно, самое логичное место для появления такого проекта — это наш Дальний Восток, Владивосток-Хабаровск», — заключил он.

На острове Русском во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум, деловая программа которого включает более сотни сессий и продлится до 4 сентября. Участниками станут свыше пяти тысяч человек из порядка 80 стран, включая Индию, Китай, Монголию и другие государства АСЕАН, для которых организуют круглые столы и панельные дискуссии.

Главная тема ВЭФ-2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей», организатором выступает фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ. Как отметил советник президента Антон Кобяков, на форум съезжаются гости из государств с разными экономическими моделями и подходами к развитию, что создает условия для открытого диалога по вопросам инвестиций, торговли, технологий и логистики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Компост на даче: что можно и нельзя добавлять
6:21
«Подстрекатель к войне»: Фридриха Мерца освистали на курорте Кюлунгсборн
6:08
Трутнев: европейцы проявили большой интерес к ВЭФ–2026
6:06
Чекунков: проект Трансарктического коридора будет реализован
6:00
«СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
Подозреваемый в убийстве школьника в ХМАО ранее мог расправиться с отцом
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео