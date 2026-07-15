«Расскажу маленькую тайну»: Зудин о здоровье

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 27 0

В 47 лет бессменный лидер группы «Динамит» активно занимается спортом, но признается, что пошел в спортзал не по своей воле.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Илья Зудин: пришел к спорту по вынужденной мере

Солист группы «Динамит» Илья Зудин рассказал о своем отношении к спорту и признался, что начал регулярно тренироваться не из-за желания изменить образ жизни, а по рекомендации врачей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Музыкант отметил, что несколько лет назад столкнулся с проблемами со спиной. Из-за высокого роста специалист по реабилитации посоветовал ему укреплять мышцы корпуса, после чего спорт стал постоянной частью его жизни.

«Несколько лет назад, года, наверное, три-четыре назад, пришел к спорту по вынужденной мере. Так как у меня был высокий рост, у меня были проблемы со спиной, и врач-реабилитолог посоветовал мне заниматься, укреплять кор», — рассказал Зудин.

По словам артиста, сейчас тренировки помогают ему поддерживать хорошее самочувствие. При этом певец считает, что для сохранения формы важна не только диета, но и активность.

«Можно питаться всем, чем угодно, самое главное — много двигаться», — отметил лидер группы «Динамит».

Зудин добавил, что старается прислушиваться к своему организму и не ограничивает себя в еде чрезмерно.

«Я питаюсь нормированно, но когда хочется кушать — я кушаю. Когда не хочется — я не ем», — поделился музыкант.

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