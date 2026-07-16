«Важно неравнодушие»: Емельянов одобряет перепалку в соцсетях

Роман Емельянов: вступаю в конфликты и скандалы в комментариях в соцсетях

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов рассказал о своем отношении к дискуссиям в социальных сетях. По словам медиаменеджера, он считает важным не только следить за информационной повесткой, но и вступать в диалог с аудиторией. Об этом Роман Емельянов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Продюсер признался, что активно ведет свои социальные сети, изучает новости из разных источников и делится информацией с подписчиками. При этом он не избегает споров в комментариях и старается объяснять свою позицию.

«Я интересуюсь абсолютно всей информационной повесткой, отслеживаю ее из разных источников, знакомлю с повесткой свою аудиторию, потом вступаю в конфликты и скандалы в комментариях. Веду себя абсолютно как любой гражданин нашей страны», — рассказал Емельянов.

По словам продюсера, иногда он эмоционально реагирует на комментарии пользователей и старается доказать свою точку зрения.

«У меня достаточно большая аудитория, и когда люди что-то комментируют и тупят, я, конечно же, срываюсь и сразу же начинаю им что-то доказывать», — отметил он.

Емельянов подчеркнул, что считает подобные диалоги важной частью общественной жизни. По его мнению, именно обсуждения помогают людям лучше понимать разные позиции.

«Неравнодушие — это очень важно. Важно не просто следить за новостями и не просто высказывать свою точку зрения, а еще дискутировать, разговаривать. Споры рождают, ну, не то что истину, но, по крайней мере, расширяют кругозор», — заключил генеральный продюсер «Нового Радио».

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