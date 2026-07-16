Ложные команды в небе над Москвой: кто пытался вмешаться в работу пилотов

Самолетам у Внуково поступили ложные команды с аварийной частоты

А теперь об авиапроисшествии в московском небе, которое может затронуть новые аспекты безопасности. В последние дни экипажи сразу нескольких воздушных судов в районе столичного аэропорта Внуково получали ложные команды на международной аварийной частоте. Она не секретная, но существует на экстренный случай, и от того, будет ли эта аварийная частота свободна, зависят жизни сотен, а иногда и тысяч людей. А значит, попытка анонимного диспетчера корректировать движение самолетов — не просто хулиганство. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок оценил опасность.

Сразу скажем — в этот раз закончилось хорошо. Но сам инцидент пугает. В распоряжении «Известий» оказалась информация о как минимум двух происшествиях.

«Суперджет-100», выполнявший полет из Внуково в Пулково, на высоте семь тысяч футов получил приказ немедленно вернуться на аэродром. И Boeing 737-800 на шести тысячах футов услышал сообщение о запрете на посадку. Оба сообщения оказались ложными.

«Случай с несанкционированным выходом постороннего лица в эфир на аварийной частоте не сказался на безопасности полетов и проанализирован специалистами Росавиации», — сообщили в Росавиации.

Это постороннее лицо знало, как подделать стандартную речь диспетчера. А главное — знало, в какой эфир влезать. 121,5 МГц — международная аварийная частота, которую каждый экипаж должен держать включенной. Частота для экстренных сообщений.

«Инцидент неприятный, безусловно, и несет в себе тоже определенную долю опасности. Но наши пилоты, во-первых, подготовлены, во-вторых, как правило, после получения каких-либо команд на такой частоте — на ней общаются или диспетчеры, или же экипажи», — сказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.

Но как такое возможно? Это же важная вещь — авиация, закрытые каналы. Но дело в том, что частота 121,5 МГц специально держится открытой. Аналоговый канал, в который любой экипаж в любой момент может сообщить экстренную информацию о помощи. Как зеркальцем в небо поморгать. Кстати, аппаратуры, чтобы влезть в этот канал, особой не требуется.

— Прибор большой вообще физически?

— Это обычная рация.

— Вот в руку взять?

— Да, устройство, которое можно взять в руку.

Мы на территории Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, рядом антенна для мониторинга пространства, и Владимир Решетов знает, о чем говорит. До того как стать кандидатом физико-математических наук, в молодости тоже баловался радиохулиганством.

«Что касается радиоаппаратуры, которая продается в ремонтных, словом, магазинах. Да, она не предназначена для выхода в эфир, но все эти устройства цифровые. То есть можно поменять прошивку, как в автомобиле. У вас есть двигатель дефорсированный, вы перепрошиваете компьютер, он форсированным получается», — отметил кандидат физико-математических наук, специалист по радиоэлектронным устройствам Владимир Решетов.

То есть кто-то рядом с аэропортом Внуково через перепрошитую рацию посылал сигналы пилотам во время выполнения сложных маневров — взлет и посадка требуют максимальной концентрации. Это не первый случай помех в принципе: в начале 2000-х в США туда случайно стал посылать сигналы неисправный плазменный телевизор, а пару месяцев назад над Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне замяукали и загавкали пилоты. Зоопарк устроили именно в резервной аварийной частоте.

Говорят, были случаи, кто-то пилотам музыку включал. В узких кругах авиаторов и радиоспециалистов все знают такие случаи. Как и то, что дальше хулиганства это не шло — неписаное международное правило. А тут прямое вмешательство — пилотов пытались сбить с толку.

«Одно дело — мешать в эфире. Но впервые мы слышим то, что это было именно целенаправленное влезание в эфир с целью принудить пилотов выполнить какую-то там команду», — объяснил авиаэксперт Андрей Патраков.

По данным «Известий», в Госкорпорации по организации воздушного пространства всю информацию собирают и передают в правоохранительные органы. Следующие попытки вмешаться будут пеленговать, чтобы найти и обезвредить тех, кто пытается саботировать авиасообщение.

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