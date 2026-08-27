Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до восьми человек
Авария произошла на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка.
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Число пострадавших в результате аварии на юго-западе Москвы увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По имеющейся информации, после столкновения автомобилей пять участников ДТП были госпитализированы. Еще трое пострадавших отказались от медицинской помощи и не стали обращаться в больницу.
Авария произошла на юго-западе столицы на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка. Mercedes столкнулся с Haval, после чего первую машину отбросило на тротуар, где находились люди. В результате столкновения были сбиты пешеходы, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что водитель Mercedes, предположительно, скрылся с места ДТП. По свежей информации источника 5-tv.ru, это не соответствует действительности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве перевернулся Mercedes Gelandewagen. По данным столичного Департамента транспорта, авария произошла около 07:17. Mercedes столкнулся с другой легковой машиной, после чего второе авто развернуло и отбросило на соседнюю полосу, а Gelandewagen перевернулся и вылетел на тротуар. Предварительно, причиной ДТП стало превышение скорости.
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