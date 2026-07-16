«Каждый думает в меру своей испорченности»: зачем Европа запретила крупные планы спортсменок

В Европе сейчас решают несколько иные проблемы, там борьба за нравственность вышла на недостижимый уровень. Европейский вещательный союз утвердил новые правила показа женских соревнований по легкой атлетике, которые сводятся к одному: ниже пояса снимать на камеру нельзя. Причем удивились даже сами спортсменки. Если разрешены парады полуголых трансгендеров* по городским улицам, то кто разглядел пошлость в красивых и атлетичных телах? На этот вопрос знает ответ корреспондент «Известий» и профессиональная пловчиха Анастасия Харченко.

Яркие кадры, сложнейшие упражнения, сильные спортсменки, да что уж тут — и красивые тела. Эстетичная легкая атлетика. Немецкая бегунья Алиса Шмидт носит титул самой сексуальной спортсменки в мире. Но эту красоту мы скоро не увидим.

Европейский вещательный союз изменил правила трансляции женских соревнований по легкой атлетике. Нельзя показывать крупным планом то, что ниже пояса, спортсменок сзади, в наклоне. Вот так, например, разрешено снимать прыжки в высоту. А это уже запрещенные ракурсы.

«Сложнее всего в первую очередь будет операторам. Теперь главное — не просто поймать момент, а снять его „правильно“. Если ракурс будет каким-то „не таким“, Европейский вещательный союз, по всей видимости, будет просто разворачивать камеры», — рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Эффект слоу-мо — замедленную съемку — теперь можно использовать только в исключительных случаях. Изменить стандарты трансляций решили после жалоб спортсменок. Якобы отдельные кадры с ними распространяли в интернете явно не для обсуждения спортивных достижений.

«Сосредоточившись на мастерстве, силе и самоотдаче, стоящих за каждым выступлением, мы можем создать более уважительную и вдохновляющую атмосферу для всех. Спасибо Европейской легкоатлетической ассоциации и Европейскому вещательному союзу», — отметила сербская легкоатлетка Ивана Шпанович.

Чего стоит известный на весь мир конфликт норвежских гандболисток, которые в 2021-м отказались надевать утвержденную форму на соревнования. Их тогда даже оштрафовали.

«Честно говоря, многие были просто шокированы тем, что сегодня, в 2021 году, женщины все еще не могут выбирать, что им носить», — заявляла гандболистка Юли Берг.

Вроде намерение бороться с сексуализацией спортсменок звучит благородно, но спрашивается: а точно ли для этого? И не будут ли упущены многие важные моменты соревнований?

«Мы смотрим профессионально, например, вот низкий старт, как пошла нога, как рука, с какой скоростью реакции. Нет ничего такого презрительного и какого-то непонимания в плане крупного ракурса старта. Как говорится, каждый думает в меру своей испорченности», — объяснила мастер спорта международного класса Кристина Угарова.

А ведь спорт — это не просто про ловкость и силу. Это также и про красоту человеческого тела. Еще в Древней Греции на Олимпийских играх подчеркивали важность физического совершенства, а сейчас кое-где вдруг это, наоборот, стали скрывать и в некоторой степени даже порицать.

«Зрителям приятно смотреть на очень красивых девушек. Поэтому говорить о том, что мы должны все ходить в парандже, и чтобы никто не увидел ни руки, ни ноги, ну, наверное, это тогда не про спорт», — отметил президент Федерации волейбола Санкт-Петербурга Александр Кашин.

Причем тенденция надеть на женщину как можно больше одежды, скрыть обнаженное тело, убрать любой эротизм и даже на пляж прийти в буркини — это не новая мода. В Европе, где, собственно, и появились Олимпийские игры ради состязательности и атлетичной красоты, про традиции забыли. Уже который год там боятся оскорбить мигрантов, полуголые геи* на марше по городским улицам уже давно никого не удивляют. И о какой морали можно говорить, если даже трансгендеры* пролезли в женский спорт.

А вот и спортсмены с «нюансами». Сейчас они могут выступать на многих соревнованиях наравне с женщинами. Но уже на следующих Олимпийских играх трансгендеров* обещают на них не допускать. А пока это правило еще не введено, может быть, и даже хорошо, что таких «спортсменок» не будут снимать крупным планом.

Тем временем российские легкоатлетки предпочитают особо не комментировать нововведение. Потому что по-прежнему наши спортсмены остаются отстраненными от мирового спорта.

«Нет смысла оценивать телевизионные ракурсы европейских трансляций. Поэтому нам ничего не остается, как брать свои красивые попы в свои красивые руки и готовиться к соревнованиям в надежде на то, что когда-то нас все-таки допустят», — сказала чемпионка России в прыжке с шестом Полина Кнороз.

И пока в Европе на эти красивые тела ставят запреты, в России, пожалуй, на первом плане остается задача — максимально правдиво и честно показать и спортсменов, и их успехи.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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