Михаил Дегтярев наградил лучших выпускников спортивных вузов России

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Всего в церемонии приняли участие 123 студента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Москве прошла церемония награждения лучших выпускников спортивных вузов, которые показали высокие результаты в учебе и спорте. Награды студентам вручал министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Среди студентов были представители национальных сборных, победители первенств страны и юношеских Олимпийских игр. Пятеро выпускников получили отметки за особые достижения в спорте. Всего в церемонии приняли участие 123 лучших выпускника спортивных вузов страны, пятеро из них получили награды за особые достижения в спорте.

Министр отметил, что в этом году из 14 университетов и академий Минспорта выпустились более семи тысяч человек, среди которых 118 получили красные дипломы. По его словам, церемония вручения наград становится доброй традицией в системе спортивного образования.

«Мы сделаем все, я имею в виду команду Минспорта, Олимпийского комитета, чтобы у вас получалось. Среди вас будущие тренеры, инноваторы от медицины, от спортивной индустрии, управленцы. Я уверен, у вас все получится», — заявил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев ISU допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Право выступать без флага и гимна получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Российские спортсмены смогут участвовать в турнирах только в нейтральной экипировке, без элементов национальной символики.

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