«Оставляем детей бабушке»: Домнина и Костомаров раскрыли секрет счастья в браке

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Пара воспитывает дочь Анастасию и сына Илью.

Оксана Домнина и Роман Костомаров о путешествиях без детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оксана Домнина и Роман Костомаров сохраняют романтику с помощью путешествий

Прославленные фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина рассказали, как поддерживают романтику в браке, несмотря на семейные хлопоты. Своим секретом звездная пара поделилась в интервью с порталом Lady Mail.

По словам Оксаны, важнейшей частью их совместной жизни стали путешествия вдвоем. Чтобы побыть друг с другом наедине несколько дней, они оставляют детей у бабушки.

«Мы вдвоем путешествуем. Совершенно спокойно, <…> с небольшим зазрением совести, оставляем детей на бабушку и уезжаем. Мне кажется, это очень важно: уделять время друг другу и оставаться один на один хотя бы на пару дней», — сказала она.

Роман поддержал супругу в этом вопросе. Он признал, что большая часть времени действительно уходит на детей. По его словам, несмотря на то, что семья находится на первом месте, про свой досуг нельзя забывать.

«Отвезти, привезти из школы, на тренировку, с тренировки. На личную жизнь остается мало времени. А мы еще молодые, у нас ого-го сколько впереди. Хочется побыть вдвоем. Надо уединяться, отдыхать вместе, путешествовать», — подчеркнул фигурист.

Костомаров и Домнина связали себя узами брака в апреле 2014 года. В браке пара воспитывает двоих детей — дочь Анастасию и сына Илью. Роман — олимпийский чемпион по фигурному катанию, а Оксана завоевывала золото на чемпионатах мира и Европы.

В 2023 году Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Врачи были вынуждены частично ампутировать ему руки и ноги. Сейчас спортсмен передвигается на протезах.

Ранее Роман рассказал, что получил колоссальную поддержку от своих друзей после операции. Партнеры записали для него видеоролик, который сильно растрогал фигуриста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские дроноводы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
Маков день 16 июля: традиции, приметы и главные запреты праздника
6:51
«Оставляем детей бабушке»: Домнина и Костомаров раскрыли секрет счастья в браке
6:32
«Каждый думает в меру своей испорченности»: зачем Европа запретила крупные планы спортсменок
6:18
В Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
6:13
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Убил семерых детей и двоих взрослых: устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев женился
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео