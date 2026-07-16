«Оставляем детей бабушке»: Домнина и Костомаров раскрыли секрет счастья в браке

Оксана Домнина и Роман Костомаров сохраняют романтику с помощью путешествий

Прославленные фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина рассказали, как поддерживают романтику в браке, несмотря на семейные хлопоты. Своим секретом звездная пара поделилась в интервью с порталом Lady Mail.

По словам Оксаны, важнейшей частью их совместной жизни стали путешествия вдвоем. Чтобы побыть друг с другом наедине несколько дней, они оставляют детей у бабушки.

«Мы вдвоем путешествуем. Совершенно спокойно, <…> с небольшим зазрением совести, оставляем детей на бабушку и уезжаем. Мне кажется, это очень важно: уделять время друг другу и оставаться один на один хотя бы на пару дней», — сказала она.

Роман поддержал супругу в этом вопросе. Он признал, что большая часть времени действительно уходит на детей. По его словам, несмотря на то, что семья находится на первом месте, про свой досуг нельзя забывать.

«Отвезти, привезти из школы, на тренировку, с тренировки. На личную жизнь остается мало времени. А мы еще молодые, у нас ого-го сколько впереди. Хочется побыть вдвоем. Надо уединяться, отдыхать вместе, путешествовать», — подчеркнул фигурист.

Костомаров и Домнина связали себя узами брака в апреле 2014 года. В браке пара воспитывает двоих детей — дочь Анастасию и сына Илью. Роман — олимпийский чемпион по фигурному катанию, а Оксана завоевывала золото на чемпионатах мира и Европы.

В 2023 году Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Врачи были вынуждены частично ампутировать ему руки и ноги. Сейчас спортсмен передвигается на протезах.

Ранее Роман рассказал, что получил колоссальную поддержку от своих друзей после операции. Партнеры записали для него видеоролик, который сильно растрогал фигуриста.

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