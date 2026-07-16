Отдых от ребенка: женщина приковала дочь цепью к забору на 36-градусной жаре

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Девочка находилась на улице без еды, питьевой воды и каких-либо средств защиты от солнца.

женщина приковала дочь цепью к забору на 36-градусной жаре

Фото: 5-tv.ru

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Express: женщина приковала дочь цепью к забору на 36-градусной жаре

В американском штате Флорида 34-летняя местная жительница приковала свою 13-летнюю дочь металлической цепью к ограде дома. Об этом сообщило Express.

Прибывшие на место полицейские обнаружили ребенка привязанным к забору возле жилища ее прабабушки.

По данным правоохранительных органов, девочка находилась на улице без еды, питьевой воды и каких-либо средств защиты от солнца. При этом температура воздуха превышала 36 градусов.

Согласно материалам следствия, женщина привезла дочь на бежевой Toyota Camry, обернула цепь вокруг талии подростка и закрепила другой конец на ограждении, полностью лишив девочку возможности передвигаться.

После этого мать вернулась в свою квартиру, легла в кровать и начала смотреть телевизор. Свои действия женщина объяснила тем, что ей якобы требовался перерыв в уходе за ребенком.

Соседи зафиксировали момент совершения преступления с помощью камер видеонаблюдения, на которых видно, как мать оставляет дочь только с рюкзаком, где находились одежда и лекарства.

Прабабушка пострадавшей пыталась самостоятельно освободить правнучку, но не смогла справиться с замками. В полицию обратился отец девочки, узнав о случившемся от родственников.

«Это ужасно. Она оставила ее на солнце без тени. Сама по себе жара была невыносимой. То, что произошло с этим ребенком, очень печально», — подчеркнул лейтенант полиции.

В настоящее время женщина отпущена под залог. Однако суд строго запретил ей любые контакты с дочерью до окончания разбирательства. Уголовное дело возбуждено по статьям о жестоком обращении и небрежном отношении к детям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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