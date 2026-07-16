Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

На пост претендуют два кандидата.

Почему глава Якутска подал заявление о досрочной отставке

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Глава Якутска Евгений Григорьев направил заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Заявление поступило председателю Якутской городской думы Альберту Семенову. В связи с этим назначено внеочередное заседание Якутской городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

«16 июля в адрес председателя Якутской городской думы Альберта Семенова в соответствии со статьей 41-го Устава городского округа „город Якутск“ поступило заявление главы города Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию, а также обращение с инициативой проведения внеочередного заседания Якутской городской думы», — говорится в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев внес на рассмотрение городской думы кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. На пост претендуют заместитель генерального директора компании «Чистая Арктика» Владислав Созонов, выдвинутый Советом муниципальных образований, и первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, кандидатуру которого представила «Единая Россия».

В ближайшее время кандидатуры рассмотрит постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту.

После подготовки заключения вопрос вынесут на внеочередную сессию, где депутаты смогут задать кандидатам вопросы, обсудить претендентов и провести открытое голосование.

Избранным главой города станет кандидат, который получит более половины голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Срок полномочий главы городского округа «город Якутск» составляет пять лет.

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