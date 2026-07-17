Необычное землетрясение зафиксировано у берегов Флориды

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

Толчки магнитудой 3,9 оказались непохожими на обычную сейсмическую активность из-за расположения очага.

Необычное землетрясение зафиксировано у берегов Флориды

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

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У берегов американского штата Флорида в четверг произошло необычное землетрясение, магнитуда которого составила 3,9. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала очаг на глубине ноль километров, что указывает на близкое к поверхности происхождение толчков.

Представитель USGS отметил, что «зафиксированные толчки более типичны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения».

Согласно версии газеты Daily Mail, причиной сейсмической активности мог стать экспериментальный взрыв, проведенный в ходе военных испытаний. Уточняется, что подобные события больше характерны для искусственно созданных взрывов, а не для тектонических процессов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился почти в восьми километрах от населенного пункта Кырена.

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