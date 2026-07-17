Важные дела получат поддержку: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 июля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приятная неделя сразу с тремя поддерживающими днями. Планируйте на вторник, четверг и пятницу самые важные дела, и они обязательно получат поддержку энергий. А выходные лучше разгрузить — сразу два разрушителя подряд буквально требуют, чтобы мы отдохнули после активной недели.

Понедельник, 20 июля 2026 года

День Деревянной козы

Фото: 5-tv.ru

Древние мастера считают этот день неблагоприятным из-за Ша Ци в центральном дворце. Такой расклад очень плох для свадеб, личных дел, бизнеса, вступления в новую должность и ремонтных работ. Активное вторжение в энергии этого дня грозит вызвать хаос и трудности в жизни, травмы и финансовые потери. В его структуре заложены сплетни, разговоры за спиной. А процессы начатые сегодня будут идти медленно, искусственно затягиваться.

Но не стоит отчаиваться — есть здесь и позитивные показатели. К примеру, Луна в 26 стоянке может внести позитивные аспекты в любой контекст, помогает найти понимание и укрепить веру. Для планирования такое время подойдет. Кроме того, вполне можно отправляться на свидания или деловые встречи.

Совет книги перемен: важны маленькие, но постоянные действия, неизменные — быть на связи, соблюдать обещания и создавать общие ритуалы, чтобы укрепить отношения.

Вторник, 21 июля 2026 года

День Огненной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Хороший день для устранения помех, избавления от дурных привычек, очищения от ограничивающих убеждений. В этот день хорошо проводить расхламление в мыслях и пространстве. По остальным звездным показателям он скорее сдержанный. Луна оказывается в констелляции Крыла. Хорошее время для того, чтобы избегать опасностей, выходить из тупика. Но совершенно не годится для вступления в новую должность, начала ремонта или стройки, свадьбы или крупных радостных мероприятий. Это сосредоточенный день, который помогает яснее вглядываться в свои цели и четко понимать что мешает к ним идти и как устранить препятствия.

Совет книги перемен: конфликт, проблема или внутренний блок перестает быть непреодолимым и наступает разрядка. Сковывающий фактор ослабляет хватку и дает путь развитию.

Среда, 22 июля 2026 года

День Огненного петуха

Фото: 5-tv.ru

Умеренный день, который проходит под очень благоприятными показателями. Структура «Зеленый дракон сияет» дает надежду на продвижение по службе и процветание, да и вообще помощь и покровительство. Одно из лучших созвездий Повозка, очень хорошее для приобретения активов, свадьбы, новых проектов, начала обучения. Прекрасное время для достижения договоренностей. Да и вообще, офицер дня наполнение умножает все, что происходит в этот день.

Совет книги перемен: время для партнерств, наставничества. Ищите тех, чьи навыки дополняют ваши — вместе вы сделаете то, что одному не под силу.

Четверг, 23 июля 2026 года

День Каменной собаки

Фото: 5-tv.ru

Сдержанный день, который приводит противодействующие силы к балансу. Проходит под особым покровительством лазурного дракона, который наделяет этот день дополнительными позитивными энергиями. В нем создержится энергия роста, да и в целом он дарит хорошее настроение. Подходит для кредитов, отдыха и планирования.

Совет книги перемен: подлинное мастерство и зрелость не требуют постоянного подтверждения: дела говорят сами за себя.

Пятница, 24 июля 2026 года

День Земляной свиньи

Фото: 5-tv.ru

Хороший день, в который можно и нужно начинать долгосрочные проекты и знакомства. Он проходит под особым покровительством Венеры, очень хорош для любых переговоров и закладывания основы на многие месяцы и годы вперед. Дает накопительный эффект. Это прекрасное время для поиска и вгрызания в информацию. Созвездие Шея сияет в небе ярко и приносит рост. Является покровителем всех ищущих ответы на свои вопросы. Структура дня идеально подходит для проведения исследований и поиска тайных знаний.

Совет книги перемен: важна роль наставника, которые показывает правильный взгляд и поведение. Наблюдая за его примером, люди учатся.

Суббота, 25 июля 2026 года

День Стальной крысы

Фото: 5-tv.ru

В такие выходные лучше сосредоточиться на отдыхе и перезагрузке. Оба дня выпадают на разрушителей и единственное, чему они способствуют, это отдыху.

Суббота, пожалуй, лучший день по звездам за неделю. Однако из-за того, что вступает в противостояние с энергиями года, использовать его в полной мере не получится. Он может подойти для того, чтобы удержаться на плаву, но помочь рывку или началу победного шествия он не сможет. Лучше использовать его для тихих домашних дел и разбора завалов в пространстве и в мыслях. Проходит под особым покровительством энергии Солнца. Однако важные решения и действия лучше отложить на потом.

Совет книги перемен: энергию нужно направить в созидательное русло. Но избегайте героических стартов. Лучше устойчивый рост, чем быстрый срыв.

Воскресенье, 26 июля 2026 года

День Золотого быка

Фото: 5-tv.ru

Мастера считают его неблагоприятным — слишком много негативных факторов он собирает. Это разрушитель месяца, и начать долгосрочный проект не получится. Очень сильная энергия потенциальных ошибок и запутанностей этого дня не дает надежды на полноценную поддержку энергий. Разящая Ци оказывается в центральном дворце и может принести много неприятностей тем, кто будет слишком активен в это воскресенье. Лучше всего отдыхать. Ведь хороший отдых — залог продуктивности.

Совет книги перемен: когда обстоятельства давят, главная добродетель — внутренняя твердость и терпение, а не попытки пробить стену.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.

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