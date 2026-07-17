«Беспрецедентный кошмар»: Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США
По его словам, в этом скандале также замешано «глубинное государство».
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
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Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявил о раскрытии разведданных, в которых зафиксированы уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Об этом он сообщил во время обращения к нации.
«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал он.
Так, глава Белого дома считает, что Пекин виновен в утечке электоральных данных. По его словам, Китай якобы незаконно завладел персональными сведениями о 220 миллионов американских избирателей. Кроме того, Трамп уверен, что в 2018 году КНР пыталась повлиять на итоги промежуточных выборов в США, а через два года — на результаты президентских выборов. Он отметил, что Пекин таким образом собирался подорвать доверие граждан к американскому лидеру.
«Эта потеря данных представляет собой беспрецедентный кошмар для безопасности выборов. Разведывательные данные даже показывают, что Китай создал подразделение по эксплуатации данных, предназначенное для этого нового проекта», — сказал он.
Трамп обвинил членов «глубинного государства» в попытках скрыть масштабы китайского вмешательства в выборы. Он подчеркнул, что представители намеренно утаивали всю информацию как от лидера страны, так и от простых граждан.
Глава государства назвал Китай, Россию, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. В этот список он также включил негосударственные группировки, которые могут «скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».
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