«Беспрецедентный кошмар»: Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

По его словам, в этом скандале также замешано «глубинное государство».

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил о раскрытии разведданных, в которых зафиксированы уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Об этом он сообщил во время обращения к нации.

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал он.

Так, глава Белого дома считает, что Пекин виновен в утечке электоральных данных. По его словам, Китай якобы незаконно завладел персональными сведениями о 220 миллионов американских избирателей. Кроме того, Трамп уверен, что в 2018 году КНР пыталась повлиять на итоги промежуточных выборов в США, а через два года — на результаты президентских выборов. Он отметил, что Пекин таким образом собирался подорвать доверие граждан к американскому лидеру.

«Эта потеря данных представляет собой беспрецедентный кошмар для безопасности выборов. Разведывательные данные даже показывают, что Китай создал подразделение по эксплуатации данных, предназначенное для этого нового проекта», — сказал он.

Трамп обвинил членов «глубинного государства» в попытках скрыть масштабы китайского вмешательства в выборы. Он подчеркнул, что представители намеренно утаивали всю информацию как от лидера страны, так и от простых граждан.

Глава государства назвал Китай, Россию, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. В этот список он также включил негосударственные группировки, которые могут «скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

5:20
Трамп заявил о скорой победе над Ираном
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля
4:40
«Беспрецедентный кошмар»: Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США
4:20
Необычное землетрясение зафиксировано у берегов Флориды
4:00
Важные дела получат поддержку: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
3:46
Конгрессвумен Луна проведет слушания об отмывании денег Украиной из бюджета США

Сейчас читают

«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
В центре Дубая прогремели взрывы
«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео