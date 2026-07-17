Трамп заявил о скорой победе над Ираном
По его словам, США чувствуют себя очень хорошо.
Фото: www.globallookpress.com/Saul Loeb - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Успехи в конфликте с Ираном говорят о скорой победе США. Об этом в обращении к нации сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы добиваемся большого успеха в Иране, и очень-очень скоро вы увидите плоды этой работы. Америка вернулась и чувствует себя действительно хорошо», — сказал глава государства.
Ситуация вокруг Вашингтона и Тегерана продолжает оставаться напряженной. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий завершение конфликта, который вспыхнул 28 февраля этого года. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении взятых на себя договоренностей.
Так, американская сторона утверждает, что исламская республика якобы нападает на торговые корабли в Ормузском проливе. В результате США 8 июля объявили о начале новых атак на территорию Ирана, которые продолжаются уже несколько суток. Под ударами оказываются города и порты на юге страны, а также остров Кешм.
В ответ иранские Вооруженные силы атакуют с помощью ракет и беспилотников американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока.
Ранее официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи заявил о нежелании Тегерана возобновлять переговоры с Вашингтоном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?