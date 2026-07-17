Трамп заявил о скорой победе над Ираном

Успехи в конфликте с Ираном говорят о скорой победе США. Об этом в обращении к нации сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы добиваемся большого успеха в Иране, и очень-очень скоро вы увидите плоды этой работы. Америка вернулась и чувствует себя действительно хорошо», — сказал глава государства.

Ситуация вокруг Вашингтона и Тегерана продолжает оставаться напряженной. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий завершение конфликта, который вспыхнул 28 февраля этого года. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении взятых на себя договоренностей.

Так, американская сторона утверждает, что исламская республика якобы нападает на торговые корабли в Ормузском проливе. В результате США 8 июля объявили о начале новых атак на территорию Ирана, которые продолжаются уже несколько суток. Под ударами оказываются города и порты на юге страны, а также остров Кешм.

В ответ иранские Вооруженные силы атакуют с помощью ракет и беспилотников американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока.

Ранее официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи заявил о нежелании Тегерана возобновлять переговоры с Вашингтоном.

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