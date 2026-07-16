Беременная девушка раскрыла двойную жизнь пропавшего возлюбленного через соцсети

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Мужчина заблокировал ее аккаунт и перестал выходить на связь.

Как понять что у мужчины есть вторая семья: признаки измены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беременная девушка вскрыла измены партнера через расследование в соцсетях

Пользовательница платформы Reddit с ником Babbbbbymommmmma обнаружила шокирующую информацию о своем партнере, который перестал выходить на связь незадолго до родов. Находясь на восьмом месяце беременности, девушка столкнулась с тем, что отец ее будущего ребенка заблокировал ее в социальных сетях и полностью исчез из ее жизни.

Несмотря на то, что пара долгое время находилась в отношениях, мужчина настаивал на том, чтобы она самостоятельно воспитывала малыша.

Свое нежелание становиться отцом вновь он аргументировал солидным возрастом и наличием уже взрослых детей. Героиня истории отметила, что не избавится от ребенка.

Расследование девушки с помощью запасного аккаунта в интернете привело к неожиданным результатам. Выяснилось, что мужчина, выдававший себя за одинокого человека, последние 15 лет состоит в серьезных отношениях с другой женщиной.

«Он говорил мне, что одинок и просто участвует в воспитании детей, что, очевидно, не соответствует действительности. Недавно они даже вместе ездили в путешествие. Изначально я собиралась просто оставить все как есть и жить своей жизнью с ребенком. Однако часть меня страстно желает подать на него в суд ради алиментов и сообщить его партнерше об измене», — рассказала героиня истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Судно с 20 людьми перевернулось у Алькатраса во время развеивания праха: есть погибшие
10:43
Росстат обрадовал сладкоежек: шоколад стал дешевле
10:39
Собрали заново: женщина обрела вторую жизнь после пересадки четырех органов разом
10:31
Девочка и ее бабушка погибли в результате удара ВСУ «Градом» по Брянской области
10:23
За ночь силы ПВО сбили 200 украинских беспилотников, летевших на Москву
10:17
Медведи Миша и Гриша третий год ждут спасения в тесной клетке в Дагестане

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Лет пять нянчит»: Ая из «Город 312» скоро выпустит сольный альбом
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео