Скрывал восемь месяцев: девушка случайно узнала о тайной жизни своего бойфренда

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Героиня истории хотела сделать мужчине сюрприз, но он ждал и ее.

Как понять что у партнера есть кто-то еще кроме вас

Фото: 5-tv.ru

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Девушка пришла в гости в партнеру и узнала о его двойной жизни

Пользовательница Reddit под ником Mother-Ordinary9175 рассказала, что неожиданно узнала о двойной жизни своего парня, с которым встречалась восемь месяцев. Об этом она рассказала в публикации на платформе.

По словам девушки, недавно она решила сделать молодому человеку сюрприз и зашла к нему домой. Однако дверь ей открыла незнакомая женщина в его рубашке.

Незнакомка, как утверждает автор поста, также была удивлена встречей и сначала поинтересовалась, не является ли гостья коллегой ее парня.

«Оказалось, что она тоже его девушка и они живут вместе почти три года», — рассказала девушка.

Она отметила, что ранее мужчина говорил ей, будто его сестра иногда остается у него дома из-за работы неподалеку. Она верила этому объяснению.

Автор публикации добавила, что откладывала деньги на совместную поездку с молодым человеком на выходные. Теперь она решила потратить эти средства на что-то другое.

Также девушки обменялись контактами и договорились встретиться за кофе, чтобы обсудить ситуацию и выяснить, как долго мужчина скрывал отношения от обеих.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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