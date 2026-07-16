Странная субстанция: медсестра расправилась с пациентом при помощи фекалий

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

В момент убийства женщина работала вместе с помощницей.

Медсестра расправилась с пациентом при помощи фекалий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Tokyo Reporter: медсестра расправилась с пациентом при помощи фекалий

В больнице японского города Касива бывшая сотрудница медицинского учреждения убила пожилого мужчину, введя человеческие экскременты ему в капельницу. Об этом сообщило Tokyo Reporter.

Согласно материалам следствия, 51-летняя Миюки Фурукава совершила преступление в конце января 2026 года во время своего ночного дежурства.

Жертвой стал 75-летний Эйдзи Аида, который находился на лечении в госпитале. По версии полиции префектуры Тиба, женщина добавила фекальные массы в трубку внутривенной системы пациента.

Через сутки после инцидента мужчина скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал сепсис, приведший к отказу внутренних органов.

Фурукава занимала должность старшей медсестры на этаже и в момент происшествия работала вместе с помощницей.

Расследование началось после того, как персонал больницы обнаружил странную субстанцию коричневого цвета внутри медицинского оборудования. Администрация клиники сразу обратилась в правоохранительные органы.

Следователи изучили записи с камер наблюдения и проанализировали график работы сотрудников. Это позволило выйти на след подозреваемой.

Сама Фурукава отрицает свою вину. Вскоре после инцидента она уволилась из больницы по собственному желанию.

Руководство медицинского учреждения назвало действия бывшей коллеги «непростительным актом как для профессионала, так и для человека».

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Странная субстанция: медсестра расправилась с пациентом при помощи фекалий

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