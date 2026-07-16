Судно с 20 людьми перевернулось у Алькатраса во время развеивания праха: есть погибшие

The Guardian: человек и собака погибли во время развеивания праха у Алькатраса

В водах залива Сан-Франциско во время церемонии развеивания праха затонуло судно с 20 людьми на борту, в результате чего один человек погиб и еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило The Guardian.

Инцидент произошел во вторник днем недалеко от знаменитого острова Алькатрас. Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек. Однако поиски оставшихся пассажиров продолжаются на огромной территории, охватывающей около 950 квадратных морских миль.

В ходе спасательной операции была подтверждена смерть 79-летнего Клиффорда Джозефа Бойсы, а также погибла находившаяся на борту собака.

По словам капитана береговой охраны Джареда Точко, некоторые пассажиры могли оказаться заблокированы внутри трехпалубного 15-метрового катера.

Родственник погибшего Ральф Бойса рассказал, что семья собралась, чтобы почтить память и развеять прах его дочери, которая ушла из жизни в 2016 году.

В числе пропавших числятся супруга погибшего Джеки, его сестра Кэрол и близкий друг семьи.

Начальник пожарной охраны Сан-Франциско Дин Криспен отметил, что судно начало набирать воду и перевернулось в условиях сильного волнения на море.

Очевидцы сообщали о дыме над водой, который позже идентифицировали как пар от работающего двигателя.

Поисковые группы применяют тепловизоры и моделирование приливов для обнаружения пропавших. Как заявили представители полиции, катер может находиться на глубине более 30 метров, что существенно осложняет работу водолазов.

На данный момент поисковые работы ведутся к западу от моста Золотые Ворота. Хотя на борту имелись спасательные жилеты, свидетели утверждают, что не все успели ими воспользоваться в момент катастрофы.

Яхт-клуб Сент-Фрэнсис, из района которого изначально вышло судно, выразил соболезнования близким пострадавших, подчеркнув коварство и опасность местных вод.

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